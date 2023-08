O impulso que a Google deu ao Wear OS mostra que os smartwatches vieram para ficar de forma permanente. Estes complementam o que os smartphones oferecem e em alguns casos até os conseguem substituir. Algo que o Wear OS garante aos utilizadores é que não perdem o smartphone, mas curiosamente isso tem de ser ativado. Descubra assim como o fazer.

O mercado dos smartwatches tem cada vez mais propostas, com marcas como a Xiaomi ou a Honor a apostarem forte neste campo. Outras marcas, como a Apple, a Samsung ou a Huawei também têm as suas propostas, firmadas e com provas dadas, sendo uma constante no pulso dos utilizadores.

Ativar o modo de programador no Wear OS do smartwatch

Algo que o Wear OS parece não ter disponível nativamente é o normal alerta quando o smartwatch e o smartphone se desligam. Esta é uma funcionalidade útil, para evitar que um destes elementos se perca. No entanto, esta existe e é simples de ativar.

Em primeiro lugar temos de ativar as Opções de programador. Tal como acontece com o Android, devem navegar para as Definições e depois escolher a opção Acerca do relógio. Aqui dentro devem entrar em Informações de software e depois procurar a Versão software. Toquem ali repetidamente até que este modo fique ativo no smartwatch.

Notificar se o smartphone Android se perder do relógio

Com o modo de programador ativo, devem agora voltar ao início das Definições e procurar o novo modo ali presente. As opções de programador do Wear OS dão acesso a várias opções, pelo que devem ativar a chamada Vibrar ao alterar conetividade.

A partir desse momento, e sempre que o smartwatch se desligar (ou ligar) do smartphone, o primeiro irá vibrar e alertar o utilizador. Desta forma simples, o utilizador perceberá que o seu relógio com Wear OS não está próximo do telefone, indicando que o segundo ficou para trás, seja esquecido ou perdido.

Não se entende porque a Google não implementou esta funcionalidade naturalmente como outras marcas e outros sistemas o fizeram. Esta está presente, devendo apenas ser ativada e colocara a funcionar para mostrar a sua utilidade e assim ajudar quem usa o smartwatch com Wear OS a não perder o smartphone.