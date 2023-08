Revelado o primeiro benchmark ao próximo SoC Snapdragon 8 Gen 3

Não há dúvida de que a Qualcomm é uma das maiores e mais importantes fabricantes de processadores para os dispositivos móveis e em breve teremos mais uma grande novidade. Mas, ainda sem ser sequer anunciado oficialmente, surgiu agora o primeiro benchmark ao próximo SoC Snapdragon 8 Gen 3. Vamos então conhecer melhor o seu possível desempenho!

Desempenho do Snapdragon 8 Gen 3 no Geekbench

Como já é cada vez mais natural, temos mais uma revelação de desempenho de um equipamento que ainda não foi sequer anunciado oficialmente. Estamos a falar concretamente do próximo SoC Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm que deverá ser anunciado apenas no próximo mês de outubro. Mas nada disso impede que haja divulgações sobre este poderoso chip através de fontes não oficiais. Nesse sentido, foi agora revelado o primeiro benchmark ao Snapdragon 8 Gen 3 através do teste Geekbench 5.

Portanto, os dados agora conhecidos pertencem ao REDMAGIC 9, o smartphone gaming da empresa Nubia que também ainda não foi anunciado. Claro que estes resultados ainda não devem ser os definitivos, pois devemos estar a falar de uma amostra de engenharia, mas já nos dá um vislumbre daquilo que o SoC poderá oferecer ao utilizador.

Então, com base na imagem acima, podemos verificar que o próximo processador mobile topo de gama da Qualcomm conseguiu uma pontuação de 1.596 pontos em núcleo único, menos do que o atual SoC e, portanto, podemos deduzir que esta não é mesmo a versão final do chip. Já em múltiplo núcleo, o Gen 3 alcançou 5.977 pontos, mais do que os cerca de 5.100 do Gen 2.

Pelos detalhes constatamos ainda que o Snapdragon 8 Gen 3 terá 8 núcleos, um deles de alta performance, o Cortex-X4, cinco núcleos Cortex-A720 de alto desempenho e ainda dois Cortex-A520 de eficiência energética. A nível gráfico, este campo ficará a cargo de uma GPU Adreno 750, sendo uma das maiores melhorias, com 10 MB de memória caceh L3 (+20% face ao Snapdragon 8 Gen 2).

Reforçamos que estes ainda não devem ser os valores finais, pois deverá tratar-se apenas de uma análise a uma amostra de engenharia. Mas certamente que nos próximos tempos teremos mais novidades reveladas sobre o novo SoC da Qualcomm.