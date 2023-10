Já pode arrefecer a PlayStation 5 com água… mas custa mais do que a própria consola

Seja no computador ou numa consola, sabemos que um dos problemas que os jogadores mais viciados enfrentam é o sobreaquecimento dos equipamentos. E já há uma solução para arrefecer a sua PlayStation 5 com água, mas trata-se de um processo que fica ainda mais caro do que a própria consola da Sony!

Arrefecer s PS5 com água pode ser bom, mas não é barato

Estão sempre a surgir novas ideias e novas tecnologias para ajudar o utilizador a melhorar determinado aspeto da sua experiência com os seus equipamentos. Como tal, recentemente a empresa EK Water Blocks anunciou um novo sistema de arrefecimemento líquido para a PlayStation 5, o EK-QuantumX CoolingStation Monoblock.

Para além da sua função de arrefecer a consola, este sistema também acaba por mudar completamente o design da consola da Sony. Conta com um grande bloco de água que cobre toda a PCB do equipamento, ficando visível sobretudo o EK-QuantumX CoolingStation Monoblock.

Este sistema de arrefecimento é compatível com os 12 modelos mais novos que existem, e no site oficial da EK Water Blocks pode ver quais os modelos com os quais é compatível.

O bloco que irá arrefecer o hardware da consola tem um design de monobloco de cobre eletrolítico e níquel, com uma janela de acrílico transparente, uma vez que traz ainda um sistema de iluminação LED RGB composto por 24 diodos. Já as peças de montagem adicionais são construídas de aço inoxidável e alumínio, mas não se misturam com os outros elementos, uma vez que estão fora do contacto com a dissipação principal.

O bloco mede 233 x 212 x 40 mm. E ao ter duas conexões padrão G1/4, o fluxo do líquido frio entra e o quente sai depois de passar por um circuito interno para dissipar o calor da consola.

Naturalmente agora todos se estão a questionar sobre o preço deste sistema. E de acordo com as informações oficiais, o EK-QuantumX CoolingStation Monoblock vai chegar neste mês de outubro por um preço recomendado de 449 euros. Para já vai contar apenas com um número limitado de unidades.