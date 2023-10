Nobel da Medicina atribuído às descobertas que resultaram na vacina contra a COVID-19

O prémio Nobel da Medicina foi atribuído às descobertas que permitiram o desenvolvimento de vacinas de mRNA contra a COVID-19.

Desde 1901, o prémio Nobel da Medicina distingue a "pessoa que tenha feito a descoberta mais importante no domínio da Fisiologia ou da Medicina". Até agora, foi entregue a 227 pessoas, entre as quais o português António Egas Moniz.

Este ano, o Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina foi atribuído, conjuntamente, a Katalin Karikó, bioquímica húngara, e a Drew Weissman, imunologista norte-americano, “pelas suas descobertas relativas às modificações das bases nucleósidas que permitiram o desenvolvimento de vacinas eficazes de mRNA contra a COVID-19”.

As descobertas dos dois laureados com o Prémio Nobel foram fundamentais para o desenvolvimento de vacinas de mRNA eficazes contra a COVID-19 durante a pandemia que começou no início de 2020.