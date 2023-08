Sabia que os olhos azuis não são realmente azuis?

Poderá haver quem já saiba, mas, se a sua curiosidade foi espoletada, saiba que é verdade: os olhos azuis não são realmente azuis, e a explicação não é assim tão complexa.

É possível que já todos se tenham cruzado com alguém com uns estonteantes olhos azuis. Contudo, saiba que a cor que está no olho da pessoa não é, na verdade, nenhuma cor. Entenda!

Explicar os olhos castanhos é muito simples: na íris, a parte colorida do olho, existe uma generosa quantidade de melanina, o mesmo pigmento escuro que é gerado na pele quando estamos expostos ao sol.

Contudo, as pessoas de olhos azuis não têm um pigmento azulado. De facto, não têm praticamente nenhum pigmento. É exatamente essa ausência que nos faz ver a cor azul.

No geral, as cores não são tangíveis e fixas, pois dependem da forma como os nossos olhos interpretam a luz dos objetos. Ou seja, quando a luz incide sobre uma superfície, alguns comprimentos de onda do espetro eletromagnético são absorvidos e outros são refletidos, chegando à nossa retina. Uma vez aí, num processo quase instantâneo, os comprimentos de onda são interpretados e o sinal é enviado para o cérebro, que traduz a cor.

O processo é o mesmo, mas aquilo que vamos ver depende da composição dos fotorrecetores que temos, pois nem todos são especializados nos mesmos comprimentos de onda. Aliás, diferentes espécies têm diferentes composições de fotorrecetores, podendo mesmo variar entre espécies. Por isso é que há animais que veem mais cores do que outros e até pessoas a ver mais cores do que outras.

Então, qual a razão pela qual os olhos azuis não são azuis?

De forma simples, a função da íris é contrair-se ou dilatar-se para deixar entrar menos ou mais luz, consoante a iluminação do ambiente que nos rodeia. Contudo, também é conhecida por ser a parte do olho que tem cor.

Este elemento do olho é constituído por duas camadas: uma posterior, chamada epitélio pigmentar, onde praticamente toda a gente, incluindo as pessoas com olhos azuis, tem melanina; e uma interior, chamada estroma, onde as pessoas com olhos castanho têm uma quantidade generosa de melanina, mas as de olhos azuis não têm praticamente nenhuma.

Curiosamente, o estroma é constituído por fibras sobrepostas que, se houver melanina, são mais fixas e ordenadas. No entanto, quando não há melanina, elas estão mais dispersas pelo olho. Isto faz com que absorvam alguns dos comprimentos de onda mais longos que entram no olho, fazendo com que o olho pareça azulado.

De ressalvar que, apesar do exposto, as pessoas de olhos azuis não veem as cores de forma diferente, pois a composição dos fotorrecetores na retina não é, necessariamente, diferente.