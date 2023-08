“A era dos PCs IA começa no outono e será tão importante como o Wi-Fi”, diz CEO da Intel

A Inteligência Artificial já está a ser aplicada em vários segmentos diferentes e será apenas uma questão de tempo até cada um de nós conviver com esta tecnologia avançada no nosso dia-a-dia com mais frequência. Neste sentido, recentemente Pat Gelsinger, CEO da Intel disse que a era dos PCs IA começa no outono e será tão importante como o lançamento do Intel Centrino e do Wi-Fi.

Até há bem pouco tempo, a Inteligência Artificial era algo que se via sobretudo nos filmes de ficção científica e aplicada a contextos tecnológicos específicos e do mundo dos robots. Mas essa visão está atualmente mudada e nos dias que correm a IA é um pouco diferente, sendo um conceito mais abrangente que está presente de alguma forma nas nossas vidas e, claro, a popularidade do ChatGPT contribuiu significativamente para isso mesmo.

PCs IA chegarão no outono, diz Pat Gelsinger

A Intel continua a ser uma das mais poderosas e importantes empresas tecnológicas do mundo inteiro e as opiniões vindas dos executivos da fabricantes são sempre tidas com bastante atenção. Nesse sentido, recentemente o CEO Pat Galsinger referiu que a era dos computadores com Inteligência Artificial já está quase a chegar e será tão importante como o Intel Centrino e o Wi-Fi. E essa fase irá iniciar-se no próximo outono, com a chegada dos novos processadores da geração Meteor Lake.

O executivo diz então que a IA terá a mesma importância do que outras tecnologias que marcaram o seu tempo, nomeadamente no início do milénio, e acredita que os computadores com Inteligência Artificial sejam o futuro nesta indústria. Estima-se também que chegará o tempo em que até os nossos earphones terão IA.

É referido que o principal uso desta tecnologia é poder acelerar tarefas que levariam muito tempo e energia para serem concluídas em segundos. Por fim, Gelsinger destaca a NVIDIA DGX como sendo a atual plataforma de IA topo de gama no mercado.