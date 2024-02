OpenAI pode estar a desenvolver um motor de pesquisa para rivalizar com o Google

Se a Pesquisa Google não tem estado à altura, saiba que, em breve, podemos conhecer um novo motor de pesquisa. A OpenAI deverá estar a trabalhar num novo mecanismo para rivalizar com o da gigante tecnológica.

A Google conquistou, até hoje, um império absurdo, sendo uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Apesar disso, outras empresas surgem e começam, aos poucos, a dar as suas cartas e a ganhar relevância.

Após fazer tremer o mercado, com o lançamento do ChatGPT, e acelerar o desenvolvimento de alternativas, bem como a criação de recursos baseados na Inteligência Artificial (IA), por empresas já estabelecidas, a OpenAI estará a trabalhar num rival para a Pesquisa Google.

Será que a OpenAI é capaz de rivalizar com a Google?

Segundo o The Information, citando uma fonte familiarizada com os planos, a OpenAI está a desenvolver um "produto de pesquisa na Web". Este serviço seria parcialmente alimentado pelo Bing da Microsoft.

Atualmente, o ChatGPT oferece um recurso para Pesquisar com o Bing, como parte da assinatura do ChatGPT Plus. Para já, não está claro se o motor de pesquisa da OpenAI seria um serviço separado do ChatGPT.

Embora não seja, ainda, certo que a OpenAI lance um motor de pesquisa, a maior questão prende-se com a potencial capacidade desse serviço. Será que a empresa dedicada à IA consegue desenvolver um produto capaz de derrubar o da Google?

A verdade é que a Google tem sido criticada, nos últimos anos, pela baixa qualidade dos resultados da Pesquisa, que são fruto da baixa qualidade do conteúdo, otimizado pelo SEO (Search Engine Optimization) e gerado por IA.

Para fazer frente à Google, a OpenAI precisará de desenvolver um motor de pesquisa consideravelmente melhor e sem os problemas que são, agora, apontados à Pesquisa da gigante.

Mais, estará a tentar rivalizar com uma empresa com muitos anos de mercado, o que, por si só, será curioso de acompanhar.