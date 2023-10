Neste momento, a Google está envolvida num processo onde é acusada de práticas monopolistas no que toca às pesquisa na internet. A gigante americana tem sido confrontada com várias práticas e o objetivo será o de diminuir a sua intervenção neste setor. No entanto, a Google trava outra guerra com a marca de áudio Sonos: infração de patentes. A Sonos insiste na sua batalha judicial contra a Google, depois de uma primeira derrota, na sexta-feira passada.

Qual é o motivo da batalha judicial?

A Sonos enfrenta a Google por suposta violação de patentes desde o ano 2020. Segundo a acusação, a conhecida marca de equipamento de áudio desenvolveu a capacidade de sincronizar as suas colunas para ser possível ouvir o mesmo conteúdo ligando várias destas colunas. Este era o principal argumento de venda dos seus dispositivos, para além da incrível qualidade de áudio.

No entanto, a Sonos alega que a Google copiou a empresa e utilizou a sua tecnologia nas suas colunas Nest. Numa declaração ao The Verge, a porta-voz Erin Pategas disse:

Provámos que a Google infringiu a nossa invenção de experiências fundamentais do cliente, incluindo a configuração e sincronização de colunas, bem como outros recursos importantes como volume de grupo e emparelhamento stereo.

Estas são algumas características bastante inovadoras e úteis de que a empresa fala, e quer uma compensação da Google. No entanto, a Sonos declarou outro motivo que alimentou este processo. Também defende empresas mais pequenas, que, no fundo, quer dizer que sendo a Google uma gigante poderá tentar "absorver" estas tecnologias sem pagar a quem tem direito. Com a capacidade de investir milhões de dólares, a Google consegue depois chegar a qualquer mercado. É por isso que está a ser alvo de um enorme processo antitrust.

Nas palavras da Sonos, a luta é para que as empresas mais pequenas possam entrar num mercado sem a ameaça de serem espezinhadas por grandes empresas como a Google.

Por último, a Sonos também pretende criar um fluxo de receitas a partir das empresas que utilizam as suas patentes. Basicamente, pretende estabelecer um sistema de royalties.

Última decisão do tribunal não agradou à Sonos

Neste momento, a Sonos não está apenas irritada com a Google. Na sexta-feira, o juiz distrital dos EUA William Alsup rejeitou uma decisão que teria concedido à Sonos uma grande e lucrativa vitória. Esta decisão teria concedido à empresa 32,5 milhões de dólares em indemnizações. Portanto, é óbvio que a empresa não está satisfeita.

No entanto, Alsup levantou a questão de que a Sonos levou algum tempo para levar o Google a tribunal sobre este assunto. As colunas da Google já estão no mercado há algum tempo e a empresa hesitou, até há pouco tempo, em tomar qualquer medida a esse respeito. Esta parece ser a principal razão pela qual o juiz rejeitou o veredito da Sonos.

Na sequência da argumentação do magistrado, foi referido mesmo que o processo da Sonos é "emblemático do pior dos litígios de patentes". A quantidade de tempo que a Sonos levou para abrir o caso foi o que custou a vitória à empresa.

Empresa não desistirá desta batalha judicial contra a Google

Este foi um grande golpe para as ambições da Sonos, mas não abalou a sua confiança. Embora a brilhante vitória da empresa tenha sido rejeitada num tribunal, isso não significa que a guerra legal tenha terminado. A empresa ainda tem processos abertos contra a Google noutros países. Por isso, a Sonos espera conseguir algumas vitórias nesses países e levar a sua luta por diante.

Continuamos confiantes de que continuaremos a prevalecer nos nossos esforços contra a infração da Google.

Afirmou a Sonos.

A empresa é veementemente contra as grandes corporações que pisam os players mais pequenos, conforme foi dito na sua argumentação. No entanto, não podemos negar que uma parte importante do seu caso é a proteção da sua propriedade.

Entretanto, a Google tem estado a restaurar a funcionalidade, que teve de retirar por causa do caso. Esta é uma reação rápida à decisão sobre o volume de negócios, e parece que a Google está confiante de que ouviu a última palavra da Sonos. Don't be evil.