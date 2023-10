Há um novo recorde de velocidade de uma scooter: elétrica, claro

Monza, o templo italiano da velocidade, viu ser estabelecido um novo recorde, e este não podia ser mais antagónico - longe dos enormes monolugares, foi escolhida uma scooter para bater os 198km/h. E, finalmente, longe de um ensurdecedor V10, optaram por um motor elétrico.

O novo marco está muito longe de ser o de Juan Pablo Montoya no McLaren de 2005, que estabeleceu um recorde de 372,6 km/h na pista italiana durante os treinos do Grande Prémio de Itália. Mas agora, em vez de um carro de F1, foi utilizada uma mota. Sim, uma scooter elétrica bateu um novo recorde de velocidade em Monza - 198 km/h.

Um recorde com muita história

É claro que os recordes de velocidade em scooters não são os que mais chamam a atenção, mas as imagens de Alessandro Tartarini agachado, à procura da posição mais aerodinâmica possível numa das suas motas, são realmente apelativas.

Tartarini tem a sua própria marca de motos, bicicletas, scooters e trotinetes elétricas. Chama-se Velocifero e cada produto é melhor do que o anterior. Com uma imagem radical, Alessando Tartarini decidiu que a melhor forma de mostrar aquilo de que é capaz como marca é entrar no circuito de Monza e estabelecer um novo recorde de velocidade.

Com o seu protótipo de trotinete elétrica nas mãos (ainda não está à venda no site), começou a percorrer a pista italiana até que os juízes do Comité Olímpico Italiano (COMI) certificaram o facto: Tartarini tinha conseguido atingir uma velocidade máxima de 198 km/h e chegar aos 100 km/h a partir da imobilidade em apenas 3,6 segundos, como explica o Motorpasión Moto.

Para atingir o recorde de velocidade, o piloto utilizou uma scooter elétrica com um motor que, ao contrário do que é habitual neste tipo de veículos, teve de ser montado no centro da mota e não na própria roda. O seu motor elétrico equivalente a 200 cv, a disposição mais baixa possível do quadro e a posição de condução mais aerodinâmica de que era capaz fizeram o resto.

Tem também uma componente romântica

Alessandro Tartarini é filho de Leopoldo Tartarini, um piloto italiano que correu pela Ducati e pela Benelli nos anos 50. Em meados da década, um acidente retirou-o do circuito competitivo, mas continuou a trabalhar para a Ducati como embaixador, incluindo uma viagem à volta do mundo que o ajudou a promover a marca.

Com o passar dos anos, Leopoldo Tartirini passou para o lado industrial do negócio e criou a Italjet, uma empresa de motas com a qual seguiu o mesmo caminho que o seu filho seguiu agora. Em 1969, abriu também as portas de Monza e subiu a um dos seus veículos particulares para bater o recorde de velocidade a bordo de um deles: um carro de três rodas.

Agora, o recorde mundial de velocidade numa scooter pertence ao seu filho.

