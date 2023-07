Num mundo cada vez mais digital, as marcas procuram dar aos seus clientes as melhores ferramentas e os melhores produtos. A BMW parece ter levado esse conceito ao extremo e tem agora uns óculos inteligentes que devem ser usados quando estiver a andar de mota.

A BMW Motorrad é conhecida por ser uma marca muito inovadora e muito dinâmica. Tem sempre soluções muito modernas e que quebram barreiras que muitos insistem em manter para os seus clientes e para quem trabalha com as marcas ou com as ideias.

Na linha desta inovação, surge agora um produto novo e que está já no mercado. Falamos de uns óculos inteligentes e que podem ser usados para apresentar informação sobre a viagem ou sobre a moto da BMW onde o utilizador está a circular.

Este é um sistema HUD (Heads Up Display), onde são exibidas informações como velocidade, mudança ou instruções de navegação. Têm um design semelhante a outros óculos de sol e ligam-se via Bluetooth com o smartphone para obter as informações exibidas. Permite extrair dados de GPS, bem como alertas sobre radares de velocidade ou limites de velocidade.

Para direções de navegação, é possível escolher entre setas ou uma navegação mais completa com os nomes das ruas e cruzamentos. A ideia é que todos esses dados sejam projetados no vidro dos óculos e não seja necessário olhar para baixo. O módulo de projeção ótico está localizado no interior, acima da lente direita.

Ao nível da bateria, os óculos prometem até 10 horas de autonomia com um tempo de carregamento de cerca de duas horas, diretamente da mota via USB com cabo de carregamento próprio. A BMW explica que eles podem ser usados com o capacete da mota. Para quem precisa de ajustes óticos, estes óculos podem ser modificados em até 4,5 dioptrias.

Os novos óculos inteligentes da BMW para andar de mota podem ser já comprados em Portugal e têm um custo de 690 euros. Pode parecer um valor elevado, mas traz uma segurança grande para quem anda de mota