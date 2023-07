Esquema fraudulento: Cuidado com o Impostor do Tinder português…

Já ouviu falar no “Impostor português do Tinder”? A reportagem da TVI revelou recentemente um esquema fraudulento. Do que se sabe, um jovem de 22 anos faz-se passar por jogador e empresário para enganar as pessoas e com isto tem lucrado milhares de euros.

Bruno Fernandes ilude jovens que lhe passam dinheiro para concretizar sonhos...

Bruno Fernandes é conhecido como o “Impostor do Tinder” português e tem conseguido burlar várias pessoas. Revela a TVI que o burlão tem conseguido enganar mulheres com quem estabelece relacionamentos, como jogadores de futsal a quem promete o sonho de jogar num grande clube.

Para já ainda não é possível medir o impacto do golpe, mas a investigação identificou pelo menos 20 vítimas que perderam dezenas de milhares de euros. Segundo revelam as vítimas, é difícil perceber que se está perante uma burla. Uma das vítimas, que se apaixonou pelo burlão, acabou por lhe transferir várias quantidades de dinheiro (mais de 5 mil euros no total) uma vez que o burlão dizia que a sua conta estava bloqueada por estar, supostamente, a receber um valor elevado de vencimento da Suécia (onde aparentemente jogava futsal).

Mas o burlão enganou também jovens que ambicionavam ir jogar futsal para outros países. Bruno Fernandes consegui que vários jovens lhe transferissem mais de 10 mil euros para as supostas viagens.

O conceito "Impostor do Tinder" vem de um filme da Netflix cuja história é de um homem que se faz passar por um magnata dos diamantes, seduzindo mulheres online e burlando-as em milhões de dólares. Segundo um advogado, este esquema fraudulento, que envolve a mentira para enganar outras pessoas, constitui um crime que pode levar a que o burlão apanhe 2 a 8 anos de prisão.