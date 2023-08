EDP, Endesa e Iberdrola serão obrigadas a ter tarifas dinâmicas

A partir de maio de 2024, as principais empresas de energia em Portugal serão obrigadas a ter tarifas dinâmicas que mudam de preços de hora a hora, para clientes com contadores inteligentes.

As empresas que comercializam energia com mais de 200 mil clientes serão obrigadas a ter opções de tarifários dinâmicos para consumidores com contadores inteligentes. Desta forma, os preços irão variar de hora a hora, segundo informações avançadas pelo JN.

Esta é uma das medidas introduzidas pelo novo Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico e do Gás e que deve ser implementada em maio de 2024.

Tarifas de eletricidade que mudam de hora a hora

O regulamento já foi aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Refere que os comercializadores com mais de 50 mil clientes “devem disponibilizar ofertas com preço fixo e também ofertas indexadas” aos preços grossistas. Mas aqueles que tenham mais de 200 mil clientes terão que disponibilizar contratos de eletricidade com preços variáveis de hora a hora. Isto é válido apenas para clientes com contador inteligente. As empresas, atualmente, nestas condições são, por exemplo, a EDP, Endesa e Iberdrola.

Nota ainda para o facto de os contadores inteligentes irem ainda ajudar a reduzir as estimativas para efeitos de faturação, esperando-se que cheguem gradualmente a cada vez mais consumidores. No que respeita à fidelização, as empresas vão poder cessar unilateralmente os contratos firmados com grandes consumidores mediante o pagamento de uma indemnização.