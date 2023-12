O mercado está a mudar, com os elétricos a tomarem conta do futuro próximo, mas não haverá dinheiro para fazer uma renovação em massa. Por isso há já quem esteja a pensar em transformar os carros térmicos em veículos elétricos (VE). Hoje trazemos mais uma ideia que parece estar a ganhar força nos EUA. Há uma empresa que quer transformar os carros clássicos em elétricos utilizando baterias Tesla usadas.

Se tivesse oportunidade, transformaria o seu carro a gasolina num elétrico?

A proposta visa sobretudo o mercado americano, onde os condutores dos grandes SUVs, de "grandes cilindradas", mantêm os carros até estes serem classificados como clássicos. Segundo a empresa, o objetivo é, por exemplo, transformar um Ford Bronco de 1974 num veículo silencioso, sem emissões e igualmente poderoso.

A Arc Motor Company, uma empresa de tecnologia verde sediada em Ontário, pretende transformar estes clássicos em veículos elétricos utilizando baterias Tesla usadas, a partir de 75.000 dólares (cerca de 68 mil euros).

A proprietária da empresa, Sloane Paul, antes de abrir a sua própria empresa, foi diretora de marketing de desempenho global na Microsoft. Além disso, Sloane tem mais de 15 anos de experiência em grandes empresas de tecnologia e engenharia como a Dyson. Neste novo projeto, o seu objetivo é proporcionar um melhor desempenho aos veículos, contribuindo simultaneamente para um futuro de emissões líquidas nulas.

Quando se eletrifica um carro, não só se está a fazer uma máquina de condução melhor e mais agradável e a reduzir as emissões de escape, como também se está a reduzir a quantidade de resíduos que vão para os aterros.

Explicou Sloane Paul.

O arranque é alegadamente o primeiro a completar uma conversão de um Ford Bronco de 1974 da primeira geração. Como explicou o COO e engenheiro da ARC, Tom Chep, "tem muita força".

No caso em exemplo, o Ford Bronco, este VE tem dois motores elétricos, duplicando a potência e o binário da versão original a gasolina.

Startup constrói Ford Bronco EV de 74 com baterias da Tesla

Embora provavelmente não vá precisar de toda esta potência, "isto mostra as capacidades que existem".

Chep é engenheiro com especialização em engenharia elétrica. Tem também 10 anos de experiência na área, tendo trabalhado com empresas como a Rolls Royce e a Toyota, para citar algumas das várias.

Uma vez que não se pode simplesmente trocar o motor de 5,0 litros do Bronco, a empresa teve de ser criativa. A Arc afirma que a maior parte da motorização provém de unidades Tesla Model S desmanteladas ou recuperadas. Adquirem módulos de baterias Tesla usados retiradas e analisadas por outras empresa que se especializou na recuperação dos componentes das baterias. Estes componentes são todos revistos para formarem posteriormente uma nova bateria.

No fim de contas, o Bronco inclui 15 dos 16 módulos de bateria que alimentavam o Model S original. O conjunto de baterias está armazenado no compartimento do motor, numa caixa de aço construída à mão (na imagem acima). Com 75 kWh de energia, o velho Ford tem uma autonomia de cerca de 320 km.

Apesar de estar muito longe dos veículos elétricos modernos, a maioria com mais de 450 km de autonomia, este é mais um veículo para viagens de um dia. Os dois motores elétricos debitam 260 cavalos de potência e 346 Nm de binário, quase duplicando os 120 cavalos de potência e 243 Nm de binário do Bronco original.

A melhor parte - a tecnologia é transferível. Se tiver um carro clássico, este tipo de empresas irá ser capaz de o eletrificar. De acordo com Chep e Sloane Paul, outro grande projeto que estão a considerar é um "monstruoso Power Wagon". Outra "besta" do passado.

As conversões elétricas da Arc começam em 75.000 dólares (cerca de 68 mil euros). A empresa afirma que, à medida que os preços das peças e das baterias forem baixando, espera oferecer conversões por menos.