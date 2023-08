Então, Reino Unido? Governo vai dar novas licenças para exploração de petróleo e gás

Os países da Europa estão, a par de outros, a ver as suas margens estreitadas, devido ao caminho que é preciso percorrer em matéria de sustentabilidade. Agora, sabe-se que o Reino Unido vai conceder centenas de novas licenças para exploração de petróleo e gás.

Os países do mundo definiram objetivos muito claros de sustentabilidade, motivando, por exemplo, a Europa a estreitar uma série de parâmetros, por forma a ser bem sucedida. Enquanto a vida acontece, há novidades que surgem que poderão não ir, necessariamente, ao encontro da meta global.

Por exemplo, a recente decisão do Reino Unido, em conceder centenas de novas licenças de exploração de petróleo e gás, no Mar do Norte.

Conforme foi partilhado pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, esta decisão surge, como consequência das mudanças que Vladimir Putin motivou: "Putin transformou o fornecimento de energia global numa arma, provocando um aumento das despesas domésticas e uma desaceleração do crescimento económico em todo o mundo".

Tendo em conta esta circunstância, a ideia do Reino Unido passa por:

Alimentar [energeticamente] a Grã-Bretanha a partir da Grã-Bretanha;

Tornar-se mais independente energeticamente;

Reduzir os preços da energia;

Potencializar o crescimento da economia.

O Reino Unido tomou uma decisão, contrariando os apelos que os ativistas ambientais e a própria Organização das Nações Unidas têm proclamado, tendo em vista o fim dos projetos de combustíveis fósseis.

Na perspetiva do primeiro-ministro do Reino Unido, o investimento que será direcionado para a exploração do petróleo e do gás, no Mar do Norte, servirá para proteger empregos, potencializar a independência energética, desbloquear novos projetos, e para reduzir emissões.

A par deste investimento, segundo a Euronews, o governo britânico também anunciou um programa de captura de carbono, a ter lugar na Escócia e em Inglaterra, como parte do compromisso de eliminar as emissões líquidas de carbono até 2050.