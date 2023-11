“O Hemisfério Sul está a secar lentamente, segundo os cientistas”

É sobejamente sabido que a água é a chave da vida na Terra. Contudo, um facto menos conhecido é que apenas cerca de 1% de toda a água do planeta é água doce disponível para os seres humanos, plantas ou animais terrestres. Um novo estudo demonstrou que o Hemisfério Sul está a secar mais do que o Hemisfério Norte nas últimas duas décadas (2001 - 2020).

90% da população mundial vive no hemisfério norte

Sim, apenas cerca de 1% da água doce do planeta está disponível para os humanos, plantas e animais. O resto está nos oceanos ou encarcerado em camadas de gelo e rochas polares. Num mundo em mudança climática, a distribuição global desse 1% assume um significado totalmente novo. Este novo estudo levanta o véu de um problema ainda mais complexo.

Os autores do trabalho sugerem que a principal causa é o fenómeno meteorológico conhecido como El Niño, que ocorre de tempos a tempos quando a água do oceano no Pacífico oriental é mais quente do que o habitual.

As conclusões baseiam-se em dados de satélites e medições de caudais de rios e ribeiros, que permitiram aos investigadores modelar e calcular as alterações na disponibilidade de água. A disponibilidade de água é a diferença líquida entre a quantidade de água fornecida à paisagem, sob a forma de precipitação em terra, e a água removida para a atmosfera por evaporação geral ou pelas plantas através das suas folhas.

Embora o Hemisfério Sul tenha apenas um quarto da área terrestre global (excluindo a Antártida), parece ter um efeito substancialmente maior na disponibilidade global de água do que o Hemisfério Norte.

A nova análise revela uma forte diminuição da disponibilidade de água na América do Sul, na maior parte de África e no centro e noroeste da Austrália. No entanto, algumas regiões, como a parte sul da América do Sul, terão mais água disponível.

Em contrapartida, apesar das variações significativas entre regiões, o estudo sugere que a disponibilidade de água no Hemisfério Norte é mais ou menos equilibrada. Este facto deve-se, em parte, às grandes influências humanas, como a irrigação, as barragens e a produção alimentar. Estes fatores são mais relevantes no Hemisfério Norte, uma vez que cerca de 90% da população mundial vive aí.

Quais as possíveis implicações se o Hemisfério Sul estiver a secar mais do que o Norte?

O que acontece no Sul afeta também o Norte. Parte da resposta reside nas regiões suscetíveis de sofrerem um aumento da seca. A América do Sul inclui a floresta tropical da Amazónia, que é um regulador fundamental do clima, bem como um habitat de importância mundial para as espécies e lar de muitas comunidades indígenas.

A seca da floresta tropical reduzirá a vegetação e aumentará o risco de incêndio. Isto serão más notícias para os seres humanos e para os animais que vivem na floresta e tem o potencial de libertar milhares de milhões de toneladas de carbono atualmente bloqueado na vegetação e nos solos da floresta.

A América do Sul é também um importante exportador agrícola de soja, açúcar, carne, café e frutas para o mercado mundial. As alterações na disponibilidade de água aumentarão a pressão sobre os sistemas alimentares ao nível mundial.

A seca na maior parte de África é também um verdadeiro desafio. Este enorme continente tem muitas zonas climáticas e contrastes socioeconómicos, com recursos frequentemente limitados para mitigar e adaptar-se.

O Noroeste da Austrália é uma das grandes regiões selvagens do país. Mas seria um grande erro considerar a região "vazia" e, portanto, sem importância em termos de seca.

Seca traz um aumento das temperaturas

A seca irá alterar os padrões de vegetação e aumentar ainda mais as temperaturas, que poderão ser superiores a 35 °C em grande parte do ano até 2100, se as taxas de emissão continuarem a ser elevadas. Isto teria efeitos graves na saúde dos seres humanos e dos habitats.

Do mesmo modo, a seca na Austrália central tem repercussões no tempo e no clima das zonas costeiras, onde se situa a maior parte das grandes cidades e da população da Austrália. As tendências de secagem também se fazem sentir no sudoeste e sudeste do país, provocando tensões e alterações nos habitats, incêndios florestais, esgotamento dos rios e impactos na saúde humana, especialmente nas zonas urbanas.

Tal como acontece com muitos aspetos do clima, a natureza exata e a escala das alterações e dos impactos são difíceis de prever ou modelar à escala local, ou regional. Mas este novo documento aponta para mudanças claras nos padrões e processos climáticos complexos no Hemisfério Sul, que reduzirão a disponibilidade de água durante os fenómenos El Niño.