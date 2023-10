ConstruÃ§Ãµes de casas na Lua? NASA aponta para atÃ© 2040

Será que o ser humano ficará sempre dependente do Planeta Terra para viver? Com os avanços que têm acontecido nesta área a resposta é não! Recentemente a própria NASA revelou que quer construir casas na Lua até 2040.

NASA quer levar impressora 3D para a Lua...

Sair do Planeta Terra e "viver" na Lua poderá ser uma realidade nos próximos anos. Segundo é referido pelo jornal norte-americano New York Times, numa primeira fase a NASA pretende enviar uma impressora 3D para a Lua que seja capaz de construir edifícios de betão, destinados à habitação dos humanos.

Apesar do objetivo ser bastante ambicioso, a NASA acredita que tal feito poderá ser alcançado até 2040. Obviamente que antes de chegar à Lua toda a tecnologia será testada em Terra.

Segundo Niki Werkheiser da NASA...

Estamos num momento crucial e de alguma forma parece um sonho. Por outro lado, parece que seria inevitável que fossemos para lá Estamos todos prontos para dar este passo em conjunto, por isso se nós desenvolvermos as nossas principais capacidades, não há razão para não ser possível... ... [é preciso ter] as pessoas certas na altura certa com um objetivo comum

A NASA tem agendada para o próximo ano a realização da missão Artemis 2, que irá levar uma equipa de quatro astronautas para a Lua.

Segundo o que revelamos em 2020, relativamente ao design, serão casas idênticas a iglus e a textura e composição do exterior garantirão estrutura e proteção. Além disso, a impressora 3D imprimirá as casas no próprio satélite natural, mas o controlo será feito remotamente, com instruções dadas à distância.

Apesar de ser um projeto muito promissor, é preciso ter em conta todas as adversidades que um ser humano enfrenta ao estar na Lua. Em primeiro lugar, ter em conta que um dia lunar equivale a duas semanas na Terra. Depois, a radiação e calor são bastante diferentes, quando comparados com aquilo a que estamos habituados. Em terceiro lugar, a atmosfera que na Lua é fraquíssima. Assim sendo, este projeto será um sucesso, se conseguir responder a todos estes problemas.