FranÃ§a vai ajudar a pagar arranjo do ecrÃ£ partido do smartphone

Não, hoje não é dia 1 de abril e também não nos enganámos no título. Segundo as notícias mais recentes, França vai ajudar a pagar a quem reparar o ecrã partido do smartphone. A medida entra em vigor já no dia 1 de janeiro de 2024.

Atualmente, França dá 25 euros para arranjo do smartphone...

É caso para dizer que é uma excelente medida, no sentido em que está também a contribuir para uma melhor sustentabilidade do planeta. O anúncio foi feito pelo ministro francês da Transição Ecológica Christophe Béchu, numa entrevista ao jornal Ouest-France, que referiu que quem reparar o ecrã partido do seu smartphone terá uma compensação financeira.

A medida "ecológica" vai entrar em vigor já a 1 de janeiro de 2024. Até ao momento ainda não se sabe qual será o valor do apoio, mas sabe-se já que o valor da ajuda será diferente do de reparação de um smartphone que é de 25 euros e que está em vigor.

Christophe Béchu referiu ainda que só poderão usufruir desta medida os utilizadores que comprovem que o ecrã tenha partido de forma acidental ou por desgaste natural. Caso o ecrã tenha partido por outros motivos, o utilizador não terá direito a nenhum apoio monetário.