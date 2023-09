Sexta geração do CR-V da Honda chega à Europa como o derradeiro veículo familiar

A sexta geração do Honda CR-V, o modelo mais vendido da empresa a nível mundial, estreia-se com uma aparência mais arrojada e com níveis de praticidade, segurança, conetividade e conforto superiores. Junte-se a nós e conheça esta máquina.

Apresenta-se como o "derradeiro veículo familiar", destacando-se pela sua versatilidade. De facto, a Honda não se conteve e trouxe, agora, para a Europa, uma proposta mais ousada, com linhas inovadoras.

O novíssimo CR-V baseia-se em tudo o que este modelo icónico representa: design progressivo, um habitáculo de qualidade superior, níveis de praticidade e conforto líderes na sua classe e um desempenho eficiente e reativo. Esta última iteração é o derradeiro SUV, oferecendo um produto único e dinâmico que se adapta perfeitamente às atuais exigências do mercado europeu.

Partilhou Tom Gardner, vice-presidente sénior da Honda Motor Europe.

Com jantes pretas em liga leve de 18", grelha desportiva também em preto e vidros escurecidos, este Honda chega com um design exterior renovado, sofisticado e desportivo. Tudo isto, aumentando a sua presença e destaque na estrada, sem comprometer a silhueta familiar.

A distância entre eixos mais longa e a postura mais larga permitem que o CR-V ofereça um espaço comparável ao de um SUV do segmento D. Para além de proporcionar aos passageiros dos bancos traseiros o melhor espaço para as pernas da sua classe, as maiores proporções do modelo também criam mais espaço para a bagageira e aumentam a estabilidade a velocidades mais elevadas.

Destaque para o grau de visibilidade para o exterior, que garante uma vista panorâmica impressionante, bem como para os materiais em pele e tecido de qualidade, teto também panorâmico, estofos aquecidos e refrigerados e sistema de som premium.

Honda melhorou esta sexta geração do seu CR-V

Tratando-se da sexta geração desta "lenda", o SUV híbrido exibe uma forte evolução, apresentando níveis mais elevados de conforto, funcionalidade e conetividade.

Este SUV do segmento C será oferecido com a opção de uma unidade de tração totalmente híbrida (e:HEV) ou, pela primeira vez num Honda europeu, uma opção híbrida plug-in (e:PHEV), proporcionando um desempenho dinâmico e eficiente em toda a gama.

O já conhecido grupo motopropulsor e:HEV foi revisto e atualizado para o novo CR-V, apresentando agora uma bateria de menor dimensão e mais densa em termos energéticos e um motor mais eficiente.

Por sua vez, o novo e:PHEV possui uma bateria de maiores dimensões, que oferece até 82 km de autonomia totalmente elétrica. O motor elétrico é de 135 kW (184 CV).

Esta linha alargada de grupos motopropulsores representa a abordagem multi-caminhos da Honda à eletrificação e oferece aos clientes uma vasta gama de alternativas.

Tecnologicamente preparado para a Europa

Foram alcançados níveis de segurança ativa líderes no segmento graças à primeira aplicação europeia do Honda SENSING 360, o sistema abrangente de segurança omnidirecional e de assistência ao condutor da empresa, que elimina os ângulos mortos à volta do veículo e contribui para evitar colisões.

O híbrido plug-in CR-V estará equipado com os mais avançados sistemas de conetividade, painel de instrumentos de 10.2", 100% digital, ecrã tátil de 9" com sistema de navegação, carregamento sem fios, câmara 360º e wireless Apple Car Play e Android Auto.

O novo híbrido plug-in CR-V da Honda chegará ao mercado em outubro e estará disponível pelo preço base de €61.500.