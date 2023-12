Baterias feitas com Ã¡gua salgada podem resolver um problema das energias renovÃ¡veis

As empresas Statkraft e Aquabattery uniram-se para desenvolver baterias de fluxo feitas com água salgada, com o objetivo de melhorar o processo de armazenamento de energia.

A COP28, no Dubai, foi palco do anúncio protagonizado pelas Statkraft e Aquabattery, que defenderam que a triplicação da capacidade global de produção de energia renovável até 2030 é crucial para manter vivo o objetivo de 1,5 graus.

A empresa norueguesa de energias renováveis Statkraft e a empresa holandesa de tecnologia climática Aquabattery anunciaram uma parceria que visa desenvolver uma tecnologia promissora: melhorar o armazenamento de eletricidade a longo prazo, através de uma bateria de fluxo feita com água salgada. O projeto-piloto, que servirá para testar a tecnologia, terá lugar em Delft, nos Países Baixos.

Empresas juntam-se para potencializar armazenamento de energia

Segundo um comunicado de imprensa, partilhado pela Statkraft:

A Aquabattery desenvolveu uma tecnologia de bateria de fluxo de armazenamento de energia de longa duração (LDES), na qual a energia pode ser armazenada com sal de mesa e água. LDES é o armazenamento de energia com duração superior a seis horas.

Considerando a tendência do abandono dos combustíveis fósseis, o LDES "desempenhará um papel fundamental na criação de um sistema energético sustentável e estável a nível mundial, e na regulação do fornecimento variável de energia verde.

De ressalvar que, atualmente, os sistemas de armazenamento em baterias de grande escala têm normalmente uma duração entre uma e quatro horas.

O armazenamento de energia de longa duração pode ser utilizado para transferir stock das horas de maior para as horas de menor produção. Além disso, serve para adiar investimentos dispendiosos em infraestruturas de rede e para aliviar o congestionamento da rede - um problema atual em muitos países, pois impede a ligação à rede das centrais eólicas e solares.

Estamos muito entusiasmados com esta parceria. A nova tecnologia da Aquabattery é promissora. Tem o potencial de acelerar e revolucionar o desenvolvimento do armazenamento de energia de longa duração. Sem a combinação correta de armazenamento de energia no sistema, corremos o risco de abrandar o ritmo de implantação da energia eólica e solar e, consequentemente, a transição energética.

Partilhou Christian Rynning-Tønnesen, CEO da Statkraft, acrescentando que "uma vez que o mundo precisa de triplicar as energias renováveis, o sucesso do armazenamento de energia de longa duração é uma das muitas peças necessárias no puzzle".

Por sua vez, Jiajun Cen, diretor-executivo e cofundador da Aquabattery, explicou que "ser um inovador europeu em tecnologia climática significa criar não só uma nova alternativa para o armazenamento de energia de longa duração, mas também uma alternativa melhor no que respeita à sustentabilidade, segurança e resiliência da cadeia de fornecimento das baterias".