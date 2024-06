Está a chegar o primeiro carro elétrico totalmente autónomo da Toyota

A explorar o mercado, indo além dos carros com motor de combustão interna de forma paulatina, a Toyota vai apresentar o seu primeiro veículo elétrico com um sistema avançado de condução autónoma.

Conforme revelado nas redes sociais, a Toyota vai apresentar o seu primeiro carro elétrico com um sistema avançado de condução autónoma. A joint venture da Toyota, GAC Toyota (que inclui a Toyota Motor e a Guangzhou Automobile Group), confirmou que vai lançar um veículo elétrico com capacidades semelhantes às do Full Self-Driving da Tesla, no próximo ano, na China.

Esta novidade surge, numa altura em que a empresa procura reduzir o fosso que a separa da Tesla e de outras líderes da indústria dos elétricos, como a BYD.

A Toyota lançará o SUV Bozhi 3X no próximo ano como o primeiro modelo elétrico a alojar a tecnologia de condução autónoma. Esta permitirá funcionalidades avançadas de assistência ao condutor, como conduzir em estradas, evitar obstáculos e estacionar.

A tecnologia com que a empresa equipará o seu carro elétrico resulta de uma nova parceria com a Momenta, uma empresa de veículos autónomos de Pequim.

Além de um modelo elétrico e totalmente autónomo, a Toyota revelou, também, que planeia lançar uma bateria de fosfato de ferro e lítio até 2027, que poderá reduzir os custos de produção em 40%.

Conforme recordado pelo Electrek, após as vendas de automóveis terem caído 22% na China durante os primeiros quatro meses de 2024, a Toyota está a tentar renovar a marca com tecnologia nova e mais competitiva.