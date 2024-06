Apresentado o carro elétrico que carrega em menos de 5 minutos

A eletrificação do mercado automóvel não é uma ação pacífica, não é para todas as pessoas e ainda está longe de ser uma adoção global. Há problemas por resolver, entre eles o tempo de carga dos VE que ainda é elevado, quando o comparamos com o tempo de abastecimento no caso dos veículos térmicos. No entanto, poderemos estar a poucos anos do fim desta dificuldade. Chama-se Nyobolt e recarrega em menos de 5 minutos.

E se o seu carro carregar a bateria em 5 minutos?

É um facto que a ansiedade provocada pelos elétricos ainda é um problema, mas aqueles que já assumiram a sua vida dentro deste novo paradigma. Por mais que queiram dizer que estão adaptados, o mercado não está de todo ainda adaptado às necessidades dos condutores. Contudo, a evolução não para.

Como tal, é possível que estejamos um passo mais perto de um veículo elétrico alimentado por bateria que pode carregar tão rapidamente como é necessário para reabastecer um carro a gasolina.

A Nyobolt apresentou o seu protótipo de veículo elétrico, cujos últimos testes em condições reais no Millbrook Proving Ground, em Inglaterra, demoraram menos de cinco minutos a passar de 10 a 80% de carga. É mais rápido do que alguns dos veículos elétricos de carregamento mais rápido do mercado, como o IONIQ 6, que demora 15 minutos a passar de 10 a 80%.

Embora o veículo elétrico da Nyobolt ainda não esteja a ser produzido, apresenta um design de bateria promissor que resolve um dos principais problemas dos veículos elétricos: os longos tempos de espera para recarregar.

A Nyobolt não é a única empresa a trabalhar nesta questão, uma vez que os veículos elétricos a hidrogénio há muito que prometem tempos de reabastecimento mais curtos. Mesmo no que se refere aos veículos elétricos a bateria, a BYD e a CATL estão a trabalhar em veículos elétricos que podem ser totalmente recarregados em cerca de 12 minutos, oferecendo também uma maior autonomia.

Bateria mais pequena, carregamento mais rápido

Quanto à tecnologia da Nyobolt, a sua bateria consegue atingir taxas de carregamento tão rápidas graças a uma combinação de materiais de ânodo próprios, um design melhorado da célula da bateria e todo um conjunto de software que permite um melhor desempenho de carregamento. No entanto, o design da bateria do Nyobolt tem algumas limitações.

Em vez de optar por uma bateria grande que carrega lentamente como o resto da indústria, a alternativa da Nyobolt é uma bateria pequena que pode recarregar rapidamente. Com um tamanho mais pequeno, o Nyobolt também tem menos capacidade de bateria, que atinge o máximo de 250 km com uma única carga.

Embora esta autonomia não possa ser comparada com a maioria dos veículos elétricos existentes no mercado atualmente, a bateria leve significa que o protótipo da Nyobolt pesa apenas 1250 kg.

Em termos de comparação, o carro completo é mais leve do que o peso só da bateria do Hummer EV. Mesmo com velocidades de carregamento tão rápidas, Nyobolt afirmou que a sua bateria consegue uma vida útil com 80% de carga após 4.000 ciclos de carregamento.

O cofundador da Nyobolt, Sai Shivareddy, acrescentou que a vida útil da bateria do protótipo pode chegar a cerca de 1 milhão de quilómetros. Com todas estas vantagens, a Nyobolt está a aproximar-se da produção do seu protótipo de veículo elétrico.

Só mil unidades serão produzidas do VE Nyobolt

Se quiser que o elétrico de carregamento rápido de Nyobolt seja seu próximo carro, terá que agarrar uma das 1.000 unidades que a startup produzirá como parte de uma corrida de baixo volume em 2025, de acordo com TopGear. A empresa ainda não revelou qualquer preço, mas tendo em conta a tecnologia de baterias de última geração e o facto de se basear no Lotus Elise, não esperamos que seja barato.

De acordo com o TheEVReport, a Nyobolt está a desenvolver este protótipo combinando um conjunto de tecnologias de bateria adquiridas a vários OEM. Portanto, o produto final poderá ser igualmente implementado em marcas de automóveis mais populares.

A bateria da Nyobolt pode não ser ideal para veículos elétricos de grande turismo, mas funciona bem com qualquer tipo de veículo elétrico de alto desempenho que pretenda reduzir o máximo de peso possível. Por outro lado, vemos esta bateria mais pequena e de carregamento rápido como o complemento perfeito para os pequenos carros elétricos de entrada de gama, concebidos para se deslocarem na cidade.

De qualquer forma, uma das maiores desvantagens de possuir um veículo elétrico poderá ser uma coisa do passado em breve.