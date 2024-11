Hyundai IONIQ 9: novo SUV topo de gama 100% elétrico que traz três filas de bancos

A Hyundai reforça a gama elétrica com o novo Hyundai IONIQ 9. Este é um SUV topo de gama, que vem equipado com três filas de bancos. Trata-se de um 100% elétrico que combina espaço excecional, design exclusivo e as mais avançadas e eficientes motorizações EV.

Dos 0 aos 100 em pouco mais de 4 segundos?

O IONIQ 9 foi apresentado na Goldstein House, em Los Angeles, um ícone da arquitetura moderna de meados do século XX, refletindo o compromisso da Hyundai com a inovação e a liderança em veículos elétricos através da sua linha de veículos IONIQ.

O novo SUV elétrico de grande formato oferece um impressionante espaço interior com piso totalmente plano, bancos de relaxamento e várias funcionalidades que visam melhorar a experiência dos utilizadores. O novo SUV recorre a elementos de design futurista e baseia-se na arquitetura E-GMP, com uma bateria de 110,3 kWh que proporciona uma autonomia de até 620 km (WLTP), permitindo carregamentos de 10% a 80% em 24 minutos.

Este novo VE familiar será apresentado oficialmente no Salão Automóvel de Los Angeles e estará à venda na Coreia do Sul e nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2025. O lançamento na Europa e em outros mercados ocorrerá mais tarde.

Espaço para dar e vender

O SUV IONIQ 9 é uma nova e apelativa opção para os clientes que procuram um veículo elétrico de três filas de bancos capazes de acomodar até sete passageiros. Segundo a empresa, com uma distância entre eixos de 3130 mm, oferece um amplo espaço e possui também um vasto conjunto de caraterísticas e funcionalidades que visam melhorar a experiência dos ocupantes.

A marca sul-coreana continua a apostar na sustentabilidade e neste modelo, referem, está bem marcado o esforço para equipar o veículo com materiais da nova geração, que encarna o conceito “Build to Belong”. O interior alude ao conceito de durabilidade, mas com toda a sustentabilidade que atualmente se exige nos equipamentos.

O IONIQ 9 incorpora o compromisso inabalável e a confiança da Hyundai na eletrificação. Baseado na aclamada Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP) do Hyundai Motor Group, o IONIQ 9 oferece um espaço interior excecional, proporcionando aos clientes um benefício único e solidificando a nossa liderança no mercado global EV.

Afirmou Jaehoon Chang, Presidente e CEO da Hyundai Motor Company.

Portanto, quando se fala num habitáculo excecional, fala-se numa atmosfera tipo “lounge”, com destaque para o piso plano que proporciona um generoso espaço na segunda e terceira filas, permitindo, em opção, acomodar seis ou sete ocupantes e bancos de relaxamento, conferindo assim uma experiência excecional aos ocupantes que podem contar com até 1.323 litros de bagagem.

Um design da escola quadrada

A marca comunica que este IONIQ 9 foi desenhado para promover o elegante exterior “Aerosthetic” que reflete o compromisso da Hyundai em combinar a inovação aerodinâmica com um estilo sofisticado e futurista, sendo possível optar por jantes entre as 19 e 21 polegadas.

O design frontal do IONIQ 9 apresenta Píxéis Paramétricos integrados na dianteira e nos faróis LED, criando uma imagem única e sofisticada. A traseira apresenta uma iluminação full LED.

Esta proposta elétrica é sustentado pela inovadora arquitetura E-GMP da Hyundai Motor e conta com uma bateria de iões de lítio NCM com 110,3 kWh de capacidade que poderá proporcionar uma autonomia de até 620 km (WLTP) e carregamento de 10% a 80% em apenas 24 minutos, utilizando um carregador de 350 kW.

Motorizações poderosas

Com três níveis de potência, 160 kW (Long-Range, tração traseira), 230 kW (Long-Range, tração integral, dois motores) e 320 kW (versão Performance, tração integral com dois motores) o IONIQ 9 promete uma aceleração dos 0 aos 100 km/h a partir de 4,9 segundos (versão Performance) e velocidade máxima de 200 km/h (limitada).

Como já é apanágio da marca, o IONIQ 9 inclui os mais recentes Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS) da Hyundai, destinados a melhorar a segurança, prevenindo acidentes e facilitando as tarefas de condução.

Este SUV estará à venda na Coreia do Sul e nos EUA na primeira metade de 2025, estando planeado o seu lançamento posterior na Europa e noutros mercados.