Fim das chamadas de spam! Novidade do Google vai ajudar a denunciar e a bloquear

Tem sido cada vez mais normal os utilizadores dos smartphones receberem chamadas de spam ou de burlas. Esta verdadeira praga poderá ter os dias contados, com uma novidade que a Google está a preparar para a sua app Phone para o Android.

As chamadas de spam estão a tornar-se mais comuns e os utilizadores pouco podem fazer para evitá-las. A boa notícia, se possui um telefone Android, é que a Google tem a melhor proteção contra spam e fraudes neste ramo. As suas aplicações de mensagens e telefone conseguem detetar chamadas de números denunciados ou mensagens suspeitas e permitem-nos bloqueá-las instantaneamente para que não incomodem novamente.

Do que foi descoberto, a versão mais recente da aplicação Google Phone inclui referências a um novo sistema de denúncia de burlas telefónicas e de spam, que será ativado caso a aplicação detete que pode ser uma chamada suspeita. A futura atualização irá melhorar o sistema de bloqueio de chamadas, incluindo um questionário que para poder bloquear futuras chamadas maliciosas.

Por exemplo, uma das perguntas que a aplicação pode fazer é “O que é que o burlão queria?” e pode selecionar que queria o nome, que descarregasse uma aplicação, que teria de ser feito um pagamento ou que pediu a password.

Estas são perguntas que um burlão pode fazer e que nunca se deve responder por telefone, independentemente de quem diga ser. Uma tática normalmente usada pelos burlões é fazer-se passar por um funcionário do banco, que necessita de determinadas informações para proteger a segurança da conta. No entanto, importa lembrar que nenhum banco pedirá a palavra-chave, o PIN do cartão ou a instalação de uma aplicação no smartphone.

Na verdade, esta função da aplicação Google Phone também permitirá indicar quem era o burlão. Por exemplo, podem indicar que o burlão se fazia passar por polícia, funcionário público ou até mesmo amigo. Existe também a opção de clicar em “outra coisa” e escrever exatamente como foi a tentativa de burla.

Os dados obtidos desta forma podem ser utilizados pela Google app para bloquear futuras chamadas suspeitas, mesmo que sejam de outros números de telefone. Embora a app já permita bloquear números de telefone, com esta informação seria possível limitar ainda mais a atuação dos burlões.