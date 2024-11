Microsoft introduz computador quântico para uso comercial. Entregas começam em 2025

A Microsoft, em colaboração com a Atom Computing, alcançou um avanço significativo na computação quântica com a introdução de um computador quântico comercial. Este marco foi revelado durante a conferência Ignite 2024, realizada esta semana, em Chicago.

A parceria resultou na criação e ligação bem sucedidas de 24 qubits lógicos, marcando um novo recorde de qubits interligados. Os qubits lógicos, derivados de múltiplos qubits físicos, foram possíveis graças à avançada tecnologia de virtualização de qubits da Microsoft, aplicada aos sistemas de átomos neutros desenvolvidos pela Atom Computing.

Os qubits lógicos são essenciais para enfrentar um desafio fundamental na computação quântica: a instabilidade dos qubits físicos. De acordo com a Microsoft, estes qubits não só detetam erros como também compensam a perda de informação quântica causada pelo desaparecimento de qubits físicos.

Os átomos neutros, utilizados como qubits, são estabilizados através de sistemas laser. No entanto, alguns átomos escapam inevitavelmente, levando à perda de informação. Para resolver este problema, as equipas concentraram-se na identificação e correção destas perdas. Os seus esforços produziram resultados impressionantes:

As taxas de erro dos qubits lógicos foram reduzidas para 10,2%, uma melhoria de 4,1x em relação à taxa de erro físico de base de 42%.

Quando tanto os erros como as perdas foram detetados e corrigidos, a taxa de erro desceu para 26,6%, 1,6 vezes melhor do que a taxa de base.

Esta foi a primeira demonstração bem sucedida de correção de perdas num sistema quântico comercial de átomos neutros.

Microsoft quer criar o computador quântico mais potente do mundo

O próximo computador quântico da Microsoft e da Atom Computing integrará hardware baseado em átomos neutros com um sistema de virtualização de qubits, perfeitamente ligado à Azure Elements da Microsoft. Esta configuração promete aos investigadores e engenheiros capacidades sem igual.

Jason Zander, vice-presidente executivo da Microsoft, sublinhou que a ambição da empresa é criar o computador quântico mais potente do mundo. Os clientes já podem fazer reservas para o sistema comercial, embora as entregas comecem no final de 2025. Os detalhes do preço não foram revelados, mas espera-se que reflitam a natureza avançada da tecnologia.

A computação quântica há muito que capta o interesse dos principais atores tecnológicos. A IBM, a Google e a Amazon estão entre as empresas que fazem investimentos substanciais neste espaço. A Google lançou o seu campus de IA quântica em 2021, enquanto a Amazon está a colaborar com a Caltech para desenvolver os seus próprios sistemas quânticos.

A parceria entre a Microsoft e a Atom Computing, formalizada em setembro de 2024, já produziu progressos significativos. A sua capacidade de entrelaçar 24 qubits lógicos é um passo importante para o objetivo final de criar computadores quânticos tolerantes a falhas.

Porque é que isto é importante?

A tolerância a falhas é vista como uma pedra angular para enfrentar desafios computacionais complexos muito para além do alcance dos computadores clássicos. A Atom Computing salienta que tal exige uma sinergia de tecnologias avançadas e algoritmos de correção de erros quânticos para fornecer recursos computacionais fiáveis de forma sustentável.

Estes sistemas poderão acelerar o progresso numa série de disciplinas, incluindo investigação farmacêutica, soluções energéticas, comunicações seguras e ciência dos materiais.

Além disso, o sistema quântico da Microsoft promete criar novos conjuntos de dados para treinar modelos de IA, entrelaçando ainda mais a computação quântica com os avanços da inteligência artificial.

