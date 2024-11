Microsoft volta a insistir com os utilizadores para a mudança para o Windows 11

A Microsoft tem planos para terminar o suporte ao Windows 10 a 14 de outubro de 2025, deixando aos utilizadores algumas opções: atualizar para o Windows 11, pagar por mais atualizações ou simplesmente continuar a utilizar o Windows 10 sem qualquer atualização. Agora, volta a insistir com estes para tomarem a sua decisão e avançarem para a mudança.

Claro, a Microsoft quer que todos escolham a primeira opção, especialmente tendo em conta que o Windows 11 tem uma quota de mercado bastante baixa em comparação com o Windows 10. Para atingir o seu objetivo, a Microsoft está a aumentar os anúncios do Windows 11 no Windows 10.

De acordo com novos relatórios, a empresa aumentou a quantidade de anúncios em ecrã inteiro no Windows 10 para notificar os utilizadores sobre o fim iminente do sistema operativo. Curiosamente, nenhum destes banners menciona o programa Extended Security Update.

Desta vez, este permite que os clientes regulares continuem a receber atualizações de segurança durante mais um ano por uma pequena taxa de 30 dólares. Em vez disso, a empresa está focada nos diferentes benefícios da atualização para o Windows 11.

Por exemplo, foi visto um anúncio a promover as funcionalidades de jogos do Windows 11, sem nenhum mencionado em particular. A Microsoft utiliza apenas descrições vagas e, obviamente, não existe um botão "Não, obrigado". Aparentemente, apenas pode premir "Saber mais" ou solicitar que o anúncio apareça mais tarde.

Alguns utilizadores receberam um anúncio focado no Windows Backup e como este pode ajudar a migrar ficheiros do Windows 10 para um novo computador com Windows 11. Outros foram direcionados para as promoções do Copilot+ PC, deixando os utilizadores que não podem comprar um novo PC pouco satisfeitos.

Para além de não mencionar o programa Extended Security Update, estes anúncios não dizem nada sobre a atualização real do hardware existente e elegível para o Windows 11. Parece que o único objetivo é forçar os utilizadores a comprar novos computadores, embora muitos deles estejam aceitáveis. Estes anúncios não são uma novidade e, na verdade, os primeiros foram reportados já em abril de 2024.