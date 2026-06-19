Há mais um bug no Windows! Agora o afetado é a Reciclagem e o eliminar de ficheiros

A Microsoft tem trazido muitos problemas ao Windows 11 sempre uqe surge uma atualização. Agora, a gigante do software confirmou um novo bug no Windows, que afeta a conhecida Reciclagem. Os alertas de eliminação de objetos da Reciclagem exibem nomes de ficheiros internos em vez dos nomes reais.

A mais recente atualização da Patch Tuesday resultou aparentemente em muitos problemas para diversos utilizadores. Incluem-se problemas de acesso ao OneDrive e Dropbox, bloqueios de recuperação do BitLocker e ecrãs azuis da morte (BSODs). Embora a Microsoft ainda não tenha reconhecido estes bugs, confirmou outro problema, relativamente menor, em todas as versões suportadas do Windows.

Numa atualização do seu Painel de Integridade de Lançamento do Windows, a Microsoft confirmou que, após a instalação da atualização da Patch Tuesday de junho (KB5094126), poderá encontrar um comportamento inesperado ao utilizar a Reciclagem. Basicamente, ao tentar eliminar um item da Reciclagem, a caixa de diálogo de confirmação irá apresentar o nome de ficheiro interno do conteúdo em vez do nome real.

Por exemplo, o ficheiro pode chamar-se abc. png, mas a caixa de diálogo de confirmação irá perguntar-lhe se tem a certeza de que pretende eliminar permanentemente $Rxxxxx. png da Reciclagem. Basicamente, o problema resume-se a isto: o nome incorreto é apresentado na caixa de diálogo de confirmação.

O nome correto será mostrado na lista da Reciclagem e, se restaurar o ficheiro, também retornará com o nome correto. Este problema afeta praticamente todas as versões suportadas do Windows, tanto cliente como servidor, incluindo:

Cliente: Windows 11, versão 26H1; Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2; Windows 11, versão 23H2; Windows 10, versão 22H2; Windows 10 Enterprise LTSC 2021; Windows 10 Enterprise LTSC 2019; Windows 10 Enterprise LTSB 2016

Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012

A Microsoft já trabalha numa solução que será lançada numa futura atualização do Windows. Resta saber se a empresa aguardará até à próxima terça-feira de atualizações (Patch Tuesday) ou se lançará uma correção fora do horário (OOB). A boa notícia é que os clientes empresariais podem implementar uma solução alternativa agora mesmo, mas terão de contactar o Suporte da Microsoft para Empresas para obter mais detalhes.