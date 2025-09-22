Não pode atualizar o Windows 10? A Microsoft pode pagar-lhe para isso

Estamos a chegar a uma velocidade rápida a um momento chave para o Windows 10. O fim do suporte chega a 14 de outubro e o passo certo é fazer a atualização para o Windows 11. Como muitos não o conseguem, a Microsoft prepara uma novidade. Quer pagar para que todos mudem rapidamente.

Não pode atualizar o Windows 10?

Com o fim do suporte para o Windows 10 a aproximar-se, a Microsoft está a promover uma iniciativa para incentivar os utilizadores a atualizarem os seus sistemas. Para aqueles cujos computadores não cumprem os requisitos para o Windows 11, a empresa sugere o seu programa de retoma, que oferece um valor monetário por equipamentos antigos. Infelizmente, parece estar limitado aos EUA.

A gigante tecnológica, em parceria com empresas especializadas em reutilização e reciclagem de eletrónicos como a Teladvance e a Recommerce, implementou o "Microsoft Store Online Trade-in Program". Este programa permite aos utilizadores trocarem os seus portáteis, tablets, telemóveis ou consolas de jogos usadas por dinheiro, que pode ser recebido através de transferência bancária ou PayPal.

O processo de troca foi desenhado para ser simples e direto. Os interessados devem primeiro verificar a elegibilidade do seu dispositivo no site do programa. Os critérios de aceitação incluem que o equipamento ligue, a bateria mantenha a carga, esteja funcional, sem componentes partidos ou em falta, e não apresente danos no ecrã ou por líquidos. Após a verificação, é fornecida uma avaliação.

A Microsoft pode pagar-lhe para isso

Caso o utilizador aceite a oferta, receberá uma etiqueta de envio pré-paga para enviar o equipamento ao parceiro da Microsoft no prazo de 15 dias. Após a receção e inspeção final do dispositivo, o pagamento é processado, demorando geralmente entre 14 a 30 dias. "O nosso objetivo é dar uma segunda vida aos dispositivos ou reciclá-los de forma responsável", afirma a Microsoft sobre a iniciativa.

Recentemente, a empresa integrou um novo atalho no Windows Update em computadores com Windows 10, intitulado "Saiba mais sobre as opções para trocar ou reciclar o seu PC", que direciona os utilizadores para este programa. A medida surge como uma solução para os milhões de utilizadores cujos computadores se tornarão obsoletos com a descontinuação do suporte ao Windows 10, prevista para outubro de 2025.

Esta estratégia não só visa mitigar o impacto ambiental do lixo eletrónico, mas também facilitar a transição dos utilizadores para novos dispositivos compatíveis com o Windows 11, alinhando-se com a promoção dos mais recentes "Copilot+ PCs" da empresa. Se um equipamento não for elegível para troca, a Microsoft incentiva a sua reciclagem através de serviços disponíveis na região do utilizador.