BYD Yangwang U9 Xtreme tornou-se o carro mais rápido do planeta

Os carros elétricos ganham espaço em várias áreas. Se estamos já habituados a vê-los nas estradas, surge agora um novo terreiro. O Yangwang U9 Xtreme, apresentado pela BYD há algumas semanas, é agora o automóvel mais rápido do mundo. Aqui estão os detalhes.

BYD Yangwang U9 Xtreme é mais rápido do planeta

O hipercarro elétrico chinês Yangwang U9 Xtreme atingiu a impressionante velocidade máxima de 496,22 km/h (308,4 mph) numa pista de testes na Alemanha, conquistando o título de "carro mais rápido do mundo". Este registo desmistifica por completo o mito de que os carros elétricos são lentos. Aqui estão os detalhes.

Há algumas semanas, a BYD anunciou que o seu modelo Yangwang U9 Track Edition, totalmente elétrico e com quase 3.000 cavalos de potência, tinha estabelecido um novo recorde de velocidade para veículos elétricos, com 472,41 km/h.

Após este sucesso, a equipa Yangwang regressou à pista de testes automóveis de Papenburg (ATP), na Alemanha, com um objetivo ainda mais ambicioso. O seu objetivo já não era apenas tornar-se o "VE mais rápido do mundo", mas sim conquistar o título de "carro de produção mais rápido do mundo".

E o objetivo a a que a marca se propôs foi atingido. O Yangwang U9 Xtreme, pilotado pelo piloto alemão de GT Marc Basseng, atingiu uma velocidade de 496,22 km/h, superando o recorde de 490,5 km/h da Bugatti em 2019. Curiosamente, o Bugatti Chiron Super Sport 300+ terá agora de se contentar com o título de "automóvel de produção com motor de combustão interna mais rápido do mundo".

496,22 km/h atingidos por este carro elétrico

O piloto Marc Basseng descreveu a sua tentativa de recorde: "Este recorde foi possível graças ao incrível desempenho do U9 Xtreme. Tecnicamente, isto simplesmente não é possível com um veículo com motor de combustão interna. Graças ao motor elétrico, o carro é silencioso e não há alterações de carga, o que me permite concentrar-me melhor na pista".

O Yangwang U9 Xtreme utiliza a plataforma veicular de ultra-alta tensão de 1.200 V, a primeira produzida em massa pela BYD, desenvolvida pela empresa. O automóvel é alimentado pelas mais recentes baterias de iões de lítio fosfato da BYD em configuração "blade".

A versão recordista Yangwang U9 Xtreme conta com jantes mais pequenas de 20 polegadas (21 polegadas de série) e pneus mais largos de 325 mm (em vez de 275 mm à frente). A empresa declarou que apenas serão produzidas 30 unidades desta versão "Xtreme". Estes veículos de edição limitada foram provavelmente concebidos especificamente para clientes com entradas de veículos muito longas.