Deve atualizar para o Windows 11? Microsoft apresentou 7 razões para o fazer

O fim do Windows 10 está marcado e é inevitável. A Microsoft decidiu que no dia 14 de novembro termina o seu suporte e por isso tem procurado levar os utilizadores a atualizarem os seus PCs para o Windows 11. Agora, e para ajudar na decisão, revelou 7 razões para a atualização acontecer. Conheça os argumentos apresentados.

A Microsoft fez uma nova publicação, onde procura levar os utilizadores a utilizadores do Windows 10 para o Windows 11. O conteúdo revelado na página oficial de suporte da empresa listou sete vantagens principais do Windows 11 em relação ao Windows 10. É hora de as conhecer em detalhe.

Razões para atualizar para o Windows 11

A primeira alteração no Windows 11 foi feita no Menu Iniciar. Está agora localizado no meio do ecrã e oferece um design mais simples. Também permite aos utilizadores podem personalizar facilmente este menu. A funcionalidade chamada Snap layouts permite que várias aplicações abertas ao mesmo tempo sejam organizadas no ecrã. Este sistema torna a utilização do ecrã mais eficiente para utilizadores multitarefas.

O novo sistema operativo também suporta a criação de vários desktops virtuais. Desta forma, os utilizadores podem criar áreas de trabalho separadas para diferentes cenários, como trabalho, utilização pessoal ou jogos. O painel de widgets oferece acesso rápido a informações como o calendário, a previsão do tempo e as notícias. A estrutura personalizável deste painel permite que os utilizadores sigam instantaneamente o conteúdo no qual estão interessados. A funcionalidade Focus Sessions, integrada na aplicação de sistema Relógio do Windows 11, também esteve entre as inovações de destaque. Esta ferramenta reduz as distrações e apoia hábitos de trabalho estruturados, definindo horários de foco.

O Windows Hello foi atualizado para oferecer maior precisão e rapidez na autenticação biométrica. Este sistema aumenta a segurança do utilizador com métodos como a impressão digital e o reconhecimento facial. A Microsoft também melhorou a experiência do modo escuro. O tema escuro do Windows 11 pretende reduzir o cansaço visual, oferecendo um ecrã mais otimizado. Este tema é especialmente proeminente durante o uso prolongado do computador.

Microsoft quer todos a atualizar para este sistema

Estas sete inovações oferecidas pelo Windows 11 foram avaliadas como parte do esforço da Microsoft para tornar o novo sistema operativo mais atrativo. Quem ainda não migrou deverá pensar nesse processo e usufruir destas vantagens.