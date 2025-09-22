WhatsApp traz mais uma novidade para melhorar conversas de grupo

Ainda que se mantenha fiel às mensagens diretas, o WhatsApp é cada vez mais uma ferramenta de grupo. As conversas evoluíram e estas são as mais usadas. Para as tornar ainda melhor, o WhatsApp traz em breve uma novidade ao Android e ao iOS para ser mais simples comunicar.

A forma de chegar a todos nas conversas de grupo

O WhatsApp testa uma nova funcionalidade que promete mudar a dinâmica das conversas em grupo. A mais recente versão beta da aplicação para Android e iOS traz uma nova opção que permite a qualquer membro mencionar todos os participantes de uma só vez através do comando "@everyone", garantindo que a notificação chega a todos, mesmo a quem tenha silenciado o grupo.

Esta nova ferramenta, localizada no menu de menções já existente, surge como uma solução para comunicações importantes em grupos, especialmente os mais numerosos, onde cerca de 57.5% de todas as mensagens do WhatsApp já são trocadas. O objetivo é eliminar a necessidade de mencionar individualmente cada contacto para assegurar que uma mensagem crucial é vista por todos os membros.

A funcionalidade, que de momento se encontra em fase de testes, está disponível tanto para administradores como para os restantes membros do grupo. Esta acessibilidade universal garante que qualquer participante pode, em teoria, alertar o grupo inteiro sobre um assunto urgente.

Mais uma novidade do WhatsApp a ser preparada para breve

No entanto, a implementação desta ferramenta levanta algumas preocupações. A ausência de controlos abre a porta a um uso indevido. Falamos do envio de spam ou notificações excessivas e desnecessárias. Isso poderá tornar-se frustrante em comunidades com muitos utilizadores. Para mitigar este risco, o WhatsApp pode precisar de introduzir configurações que permitam aos administradores controlar quem pode usar esta opção.

Esta não é a primeira vez que a plataforma explora formas de notificação em massa. Anteriormente, foram realizados testes que permitiam mencionar grupos inteiros em atualizações de estado. Contudo, a nova abordagem de integrar a menção "@everyone" diretamente nas janelas de conversação é vista como uma solução "mais prática" para a comunicação direta.

Ainda não há uma data oficial para o lançamento desta funcionalidade a todos os utilizadores do iOS e do Android. Estes aguardam para ver se serão implementadas salvaguardas para equilibrar a utilidade da ferramenta com a prevenção de abusos.