DIGI acusa Metro de Lisboa de bloquear instalação de equipamento
A DIGI veio recentemente a público acusar o Metropolitano de Lisboa de estar a impedir a expansão da sua rede móvel dentro das estações do metro. Em causa está a recusa da entidade em autorizar a instalação de duas pequenas caixas por estação, cada uma com dimensões equivalentes a duas folhas A4.
DIGI sublinha que se trata de uma solução simples, discreta e de baixo consumo energético
Segundo a operadora, este equipamento seria suficiente para garantir cobertura móvel aos seus clientes no interior das estações e túneis, permitindo chamadas, mensagens e acesso à internet. A DIGI sublinha que se trata de uma solução simples, discreta e de baixo consumo energético, comparável ao gasto de uma lâmpada doméstica.
A empresa refere ainda que esta abordagem teria um caráter temporário, funcionando como uma solução intermédia até ser possível implementar uma infraestrutura mais robusta. No entanto, o Metro de Lisboa terá rejeitado o pedido, alegando que a tecnologia proposta não se enquadra nos sistemas atualmente autorizados.
De acordo com a DIGI, as negociações com o Metropolitano de Lisboa decorrem há mais de dois anos, sem que tenha sido alcançado um acordo. A operadora considera que esta posição acaba por prejudicar os utilizadores, que ficam sem acesso à rede móvel num dos principais meios de transporte da capital.
A situação contrasta com o que acontece noutras cidades, como o Metro do Porto, onde a DIGI conseguiu instalar a sua própria infraestrutura e oferecer cobertura aos passageiros.
Apesar das críticas, a operadora garante que pretende continuar a procurar uma solução através do diálogo, evitando recorrer a vias legais. Ao mesmo tempo, assegura que não prevê aumentos de preços em 2026, independentemente da falta de cobertura no Metro de Lisboa.
Este caso volta a levantar o debate sobre acesso a infraestruturas públicas, concorrência no setor das telecomunicações e o impacto direto destas decisões na experiência dos utilizadores.
O polvo é grande tem tentáculos por todo o lado está na hora de investigar quem está a frente do Metro de Lisboa que até se opõe temporariamente a instalar 2 caixas com dimensões equivalentes a duas folhas A4.
Por estas e por outra é que faço questão de ser cliente DIGI desde a primeira hora, foram décadas de gamanço…
É mentira essas dimensões como é lógico
É tudo mentira, deixa-te de coisas já não enganas ninguém nem para quem trabalhas…
Guilherma eu percebo, a tua frustação.
Mas do ponto de vista da Segurança interna, estar a deixar uma empresa romena, a instalar coisas, nas quais não temos controlo, nas nossas infraestructuras publicas criticas, como é o metro.
É um grande não!
Já chega as falhas de segurança que estão ativas na gimabus, por exemplo em Guimarães.
Onde os Chineses e Alemães tem acesso a dados criticos dos veiculos, e a todo o sistema de vigilância..fdx.
Está mais do que na hora de proteger o País.
Vão para Tribunal! O Metro de Lisboa é uma coutada das 3 bigs e sem ser obrigado, nunca vos deixará lá entrar
Errado, o problema é falta de espaço em bastidor para a instalação, não são duas folhas A4 como diz o artigo e há regras
Obviamente que não é literalmente uma folha A4 mas os equipamentos são de pequenas dimensões que fácilmente podiam ser instalados no metro provisóriamente sem causar problemas. Os dirigentes do metro de lisboa estão capturados pelos três estarolas.
Oh Zé liga lá para o teu patrão para cortar o tentáculo ligado ao Metro de Lisboa, já não enganas ninguém desde o primeiro dia da DIGI, fez-se uma comichão por tudo quanto é post…
Tudo o que seja para ajudar a DIGI o Zé está contra.
Podiam ter escrito no vosso artigo que a linha amarela foi toda renovada onde já existe rede Digi nessa nova infraestrutura. A administração do metro não deixa porque já está em curso essa nova renovação. É uma questão de tempo até estarem instaladas todas as novas “caixas A4”. A própria linha azul é uma miséria de rede para as operadoras atuais.
A operadora diz que este equipamento seria suficiente para garantir cobertura móvel aos seus clientes no interior das estações e túneis e ao mesmo tempo diz que esta abordagem teria um caráter temporário, até ser possível implementar uma infraestrutura mais robusta. Há aqui mais coisas por explicar…
Esta deve ser para rir.
Um único equipamento do tamanho de uma folha A4, nas estações, vai garantir o sinal em toda a rede, incluído tuneis?
É obvio que deve haver “má vontade” no processo mas não não digam coisas destas, porque ninguém acredita.
Vocês devem andar desactualizados desta situação isto já se vem a arrastar a DIGI quer instalar equipamentos para cobertura total como os outros operadores e não têm deixado os operadores também não deixam nos próximos 2 anos, resumindo a DIGI propôs ao menos colocar aparelhos mais pequenos provisórios até os operadores cederem ou o metro de Lisboa permitir uma instalação completa.
Resumindo nem estas caixas pequenas temporárias deixaram.
Contra o cartel, marchar, marchar…
O metro de lisboa nem tem internet em toda a linha, ha sitios que fica sem net e sem sinal. Uma vergonha. Em qualquer metro incluindo o do porto isso nao acontece…Lisboa é gerida por mafiosos
Os tentáculo do polvo não chegam ao metro do porto, lá deixaram instalar instalação completa da DIGI.
Usa o autocarro que já não ficas sem rede.
Nada contra a DIGI mas eu prefiro pagar mais e ter orgulho no que foi construído ao longo destes anos do que pagar menos por um serviço estrangeiro.
Como tenho casa com renda social e pago apenas 30 euros junto os prós e contras em vez de pagar uma renda caríssima pago o que é NACIONAL!
