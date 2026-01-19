PplWare Mobile

DIGI acusa Metro de Lisboa de bloquear instalação de equipamento

Notícias

Autor: Pedro Pinto

  1. guilherme says:
    19 de Janeiro de 2026 às 11:50

    O polvo é grande tem tentáculos por todo o lado está na hora de investigar quem está a frente do Metro de Lisboa que até se opõe temporariamente a instalar 2 caixas com dimensões equivalentes a duas folhas A4.

    Por estas e por outra é que faço questão de ser cliente DIGI desde a primeira hora, foram décadas de gamanço…

    • Zé Fonseca A. says:
      19 de Janeiro de 2026 às 12:15

      É mentira essas dimensões como é lógico

    • Pedro says:
      19 de Janeiro de 2026 às 13:28

      Guilherma eu percebo, a tua frustação.

      Mas do ponto de vista da Segurança interna, estar a deixar uma empresa romena, a instalar coisas, nas quais não temos controlo, nas nossas infraestructuras publicas criticas, como é o metro.
      É um grande não!

      Já chega as falhas de segurança que estão ativas na gimabus, por exemplo em Guimarães.
      Onde os Chineses e Alemães tem acesso a dados criticos dos veiculos, e a todo o sistema de vigilância..fdx.

      Está mais do que na hora de proteger o País.

  2. Tribunal says:
    19 de Janeiro de 2026 às 11:56

    Vão para Tribunal! O Metro de Lisboa é uma coutada das 3 bigs e sem ser obrigado, nunca vos deixará lá entrar

    • Zé Fonseca A. says:
      19 de Janeiro de 2026 às 12:15

      Errado, o problema é falta de espaço em bastidor para a instalação, não são duas folhas A4 como diz o artigo e há regras

      • Vincente says:
        19 de Janeiro de 2026 às 12:46

        Obviamente que não é literalmente uma folha A4 mas os equipamentos são de pequenas dimensões que fácilmente podiam ser instalados no metro provisóriamente sem causar problemas. Os dirigentes do metro de lisboa estão capturados pelos três estarolas.

      • guilherme says:
        19 de Janeiro de 2026 às 13:03

        Oh Zé liga lá para o teu patrão para cortar o tentáculo ligado ao Metro de Lisboa, já não enganas ninguém desde o primeiro dia da DIGI, fez-se uma comichão por tudo quanto é post…

      • PJA says:
        19 de Janeiro de 2026 às 13:07

        Tudo o que seja para ajudar a DIGI o Zé está contra.

  3. Luís says:
    19 de Janeiro de 2026 às 12:09

    Podiam ter escrito no vosso artigo que a linha amarela foi toda renovada onde já existe rede Digi nessa nova infraestrutura. A administração do metro não deixa porque já está em curso essa nova renovação. É uma questão de tempo até estarem instaladas todas as novas “caixas A4”. A própria linha azul é uma miséria de rede para as operadoras atuais.

  4. há cada gajo says:
    19 de Janeiro de 2026 às 12:22

    A operadora diz que este equipamento seria suficiente para garantir cobertura móvel aos seus clientes no interior das estações e túneis e ao mesmo tempo diz que esta abordagem teria um caráter temporário, até ser possível implementar uma infraestrutura mais robusta. Há aqui mais coisas por explicar…

    • Joaquim M says:
      19 de Janeiro de 2026 às 12:54

      Esta deve ser para rir.
      Um único equipamento do tamanho de uma folha A4, nas estações, vai garantir o sinal em toda a rede, incluído tuneis?
      É obvio que deve haver “má vontade” no processo mas não não digam coisas destas, porque ninguém acredita.

      • guilherme says:
        19 de Janeiro de 2026 às 13:00

        Vocês devem andar desactualizados desta situação isto já se vem a arrastar a DIGI quer instalar equipamentos para cobertura total como os outros operadores e não têm deixado os operadores também não deixam nos próximos 2 anos, resumindo a DIGI propôs ao menos colocar aparelhos mais pequenos provisórios até os operadores cederem ou o metro de Lisboa permitir uma instalação completa.

        Resumindo nem estas caixas pequenas temporárias deixaram.

  5. RAVEN says:
    19 de Janeiro de 2026 às 12:30

    Contra o cartel, marchar, marchar…

  6. Rui Almeida says:
    19 de Janeiro de 2026 às 13:05

    O metro de lisboa nem tem internet em toda a linha, ha sitios que fica sem net e sem sinal. Uma vergonha. Em qualquer metro incluindo o do porto isso nao acontece…Lisboa é gerida por mafiosos

  7. Diana says:
    19 de Janeiro de 2026 às 13:41

    Nada contra a DIGI mas eu prefiro pagar mais e ter orgulho no que foi construído ao longo destes anos do que pagar menos por um serviço estrangeiro.
    Como tenho casa com renda social e pago apenas 30 euros junto os prós e contras em vez de pagar uma renda caríssima pago o que é NACIONAL!
    Já agora fica a dica, gastar dinheiro para ir ver jogos de futebol é apoiar a nossa terra, os estádios querem-se CHEIOS!!! BORA VER O PORTO!!!

