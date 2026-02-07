Plataformas para acompanhar a meteorologia em tempo real

A meteorologia deixou de ser apenas um boletim televisivo ou uma previsão no telemóvel. Hoje, existem plataformas digitais que permitem observar o estado da atmosfera quase em tempo real, com mapas interativos, modelos numéricos e dados de satélite.

Nos últimos anos, estas ferramentas tornaram-se essenciais para quem quer antecipar fenómenos extremos, acompanhar tempestades ou simplesmente planear o dia com maior precisão.

Porque faz sentido conhecer estas plataformas

O aumento da frequência de fenómenos meteorológicos intensos tem levado muitos utilizadores a procurar informação mais detalhada e atualizada.

Em vez de apenas consultar uma previsão geral, estas plataformas permitem observar a evolução de nuvens, ventos, chuva e pressão atmosférica, muitas vezes com vários modelos de previsão disponíveis.

Além disso, cada serviço tem características próprias. Alguns são mais visuais, outros mais técnicos, e há ainda os que privilegiam dados de satélite em tempo real.

A quem serve este tipo de informação

Este tipo de ferramentas é útil para vários perfis de utilizadores:

Entusiastas de meteorologia

Jornalistas e criadores de conteúdos

Agricultores e pescadores

Pilotos e praticantes de desportos ao ar livre

Proteção civil e autarquias

Qualquer pessoa que queira acompanhar fenómenos extremos

Plataformas de monitorização meteorológica

Existem muitas, mas estas poderão ajudar a perceber estes fenómenos meteorológicos de forma mais gráfica, com várias variáveis e formas de catalogar os eventos.

Windy

A Windy é uma das plataformas meteorológicas mais populares da atualidade.

Destaca-se pelos mapas animados de vento, chuva, temperatura e pressão, bem como pelo acesso a vários modelos numéricos.

Oferece uma interface muito visual e intuitiva, sendo usada tanto por entusiastas como por profissionais.

App mobile: Sim (Android e iOS)

Windy

Ventusky

A Ventusky aposta numa apresentação gráfica muito clara dos dados meteorológicos.

Os mapas mostram a evolução de temperatura, precipitação e vento com grande fluidez visual.

É especialmente útil para quem procura uma leitura rápida e intuitiva das condições atmosféricas.

App mobile: Sim (Android e iOS)

Ventusky

Zoom Earth

O Zoom Earth é conhecido pelas imagens de satélite em tempo quase real.

Permite acompanhar a formação e deslocação de tempestades, ciclones e frentes meteorológicas com grande detalhe.

App mobile: Sim (Android e iOS)

Zoom Earth

Earth Nullschool

O Earth Nullschool apresenta os dados meteorológicos num globo interativo.

É especialmente conhecido pela visualização das correntes de vento e padrões atmosféricos à escala global.

Tem uma abordagem mais científica e visual, sendo muito utilizado para análise conceptual.

App mobile: Não (apenas versão web)

Earth Nullschool

sat24

O Sat24 é uma plataforma centrada em imagens de satélite, muito utilizada na Europa.

Permite acompanhar a evolução das nuvens e sistemas frontais em tempo quase real.

É uma ferramenta simples, mas muito eficaz para perceber a aproximação de chuva ou tempestades.

App mobile: Sim (Android e iOS)

sat24

As tempestades recentes em Portugal

Nas últimas semanas, Portugal tem sido afetado por várias depressões atlânticas, responsáveis por períodos de chuva intensa, vento forte e agitação marítima.

Estas situações têm provocado cheias rápidas, quedas de árvores, danos em telhados e perturbações em infraestruturas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

A sucessão de sistemas frontais tem mantido o solo saturado e aumentado o risco de inundações, o que reforça a importância de acompanhar a evolução meteorológica através de ferramentas que mostram dados em tempo real.

Em resumo...

As plataformas de monitorização meteorológica evoluíram muito nos últimos anos e hoje permitem acompanhar o estado da atmosfera com um nível de detalhe antes reservado a profissionais.

Seja para uso pessoal, profissional ou jornalístico, serviços como Windy, Ventusky, Zoom Earth, Earth Nullschool e sat24 tornaram-se ferramentas essenciais para compreender e antecipar o comportamento do tempo.