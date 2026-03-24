Até 87% de desconto em alojamento Web WordPress: Crie o seu site com IA desde 1€/mês

Se está a pensar criar um site em WordPress, seja um blog, site institucional ou loja online, este é o momento perfeito para avançar! Veja aqui.

A Dominios.pt disponibiliza planos de Alojamento WordPress otimizados, e lançou uma promoção limitada com até 87% de desconto em Alojamento Web WordPress, permitindo criar um site online em WordPress com ajuda da IA desde 1€/mês, com domínio incluído e segurança profissional.

No entanto, mais do que o preço, importa analisar o que está realmente incluído e para que tipo de projeto esta solução é adequada. E é isso que lhe apresentamos de seguida.

Porque é que esta promoção de Alojamento Web WordPress é uma excelente oportunidade?

Esta campanha é uma boa oportunidade sobretudo porque permite iniciar um projeto online com uma infraestrutura profissional a um custo reduzido no primeiro ano, sem comprometer elementos essenciais como performance, segurança e facilidade de gestão. Em resumo, destaca-se por:

Redução significativa do investimento inicial O desconto no primeiro ano, aliado ao domínio incluído, diminui a barreira de entrada para criar um site.

Infraestrutura otimizada para WordPress Recursos como NVMe e LiteSpeed garantem um bom desempenho desde o início, essencial para experiência do utilizador e SEO.

Segurança integrada SSL, proteção contra malware e backups automáticos asseguram uma base técnica sólida sem custos adicionais imediatos.

Facilidade de implementação Instalação com 1 clique e apoio de ferramentas com Inteligência Artificial permitem lançar um site rapidamente, mesmo com pouca experiência.

Base escalável Possibilidade de evoluir o projeto através de upgrades de plano, acompanhando o crescimento do site.

Com a atual oferta, grande parte destes recursos já estão incluídos no plano, reduzindo significativamente o investimento inicial. Vá a dominios.pt e descubra os planos de Alojamento Web WordPress com desconto até 87%.

Tudo isto permite lançar um projeto digital com um investimento mínimo e infraestrutura profissional desde o primeiro dia.

Coloque o seu site online em menos de 1h!

Uma das maiores barreiras para quem quer criar um site é a parte técnica, que muitas vezes parece complexa para quem não tem conhecimentos de programação ou desenvolvimento web. No entanto, atualmente existem soluções simples e intuitivas que permitem criar e publicar um site de forma rápida, sem necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

Com os planos de Alojamento Web WordPress da Dominios.pt, o processo é simples:

Escolha o plano de Alojamento Web WordPress;

Registe o seu domínio gratuito;

Instale WordPress com 1 clique;

Comece a construir o seu site com WordPress AI Assistant.

Mesmo sem conhecimentos de programação, é possível ter um site funcional em menos de uma hora.

Infraestrutura profissional para projetos que querem crescer

Apesar do preço promocional, os planos incluem uma infraestrutura pensada para garantir desempenho, estabilidade e segurança, mesmo à medida que o projeto evolui e recebe mais visitantes. Esta base tecnológica permite que o site funcione de forma rápida e fiável, oferecendo uma boa experiência aos utilizadores e suporte para o crescimento do negócio online.

Se já sabe que vai usar WordPress para lançar o seu Blog, Site Institucional ou Loja Online em WordPress, a oferta da dominios.pt é super interessante: Entre os recursos disponíveis estão:

Desempenho otimizado para sites WordPress;

Com Inteligência Artificial para o ajudar a criar o seu site

Inclui LiteSpeed para carregamento ultra-rápido.

Domínio .pt GRÁTIS por 1 ano (pt, .eu, .online, .site, .me, .website, .fun.)

OFERTA SSL & Imunify360.

Atualizações automáticas, sem preocupações;

Suporte especializado, pronto para ajudar em qualquer questão técnica.

Com os planos WordPress da Dominios.pt, a partir de 1€/mês, tem tudo o que precisa para um site rápido, seguro e fácil de gerir. E assim ganhar tempo para concentrar-se no que realmente importa: criar conteúdo e crescer online.

Para quem é ideal esta promoção

Esta promoção é ideal para quem quer criar ou melhorar a sua presença online sem ter de fazer um grande investimento inicial. É especialmente indicada para:

Empreendedores Quem quer lançar um projeto online com baixo investimento inicial.

Pequenas empresas Negócios que precisam de presença online profissional.

Freelancers e criadores de conteúdo Ideal para portfólios, blogs ou páginas de serviços.

Lojas online Infraestrutura preparada para instalar plataformas de ecommerce como WordPress e WooCommerce.



Alerta Poupança! Promoção válida apenas por tempo limitado

A campanha de até 87% de desconto em Alojamento Web WordPress é válida apenas durante um período promocional e apenas para novas encomendas anuais.

Quando a promoção terminar, os planos regressam ao preço normal.

Se está a pensar criar, um site profissional, um blog, um portfólio ou uma loja online, este é provavelmente o momento mais barato para começar.

Lance hoje mesmo o seu projeto online

Nunca foi tão fácil e barato lançar um site. Com esta promoção pode ter Alojamento profissional a partir de 1€/mês com domínio gratuito no primeiro ano, Certificado SSL incluído e instalação automática de WordPress!

Tudo isto a partir de 1€/mês no primeiro ano. Aproveite a promoção e escolha o seu plano de Alojamento Web WordPress e lance o seu site em menos de 1h!

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