A Europa quer garantir aos utilizadores os maiores níveis de segurança e de privacidade. Por isso, tem imposto aos grandes players tecnológicos medidas que os obrigam a controlar tudo o que se passa nestas plataformas. A mais recente, vai obrigar o WhatsApp terá de moderar os seus canais na Europa.

Além do Facebook e do Instagram, a Meta terá em breve de moderar ativamente os canais WhatsApp na Europa. Este serviço de mensagens acaba de ser classificado como uma “plataforma muito grande” pela Comissão Europeia e, por isso, deve cumprir a Lei dos Serviços Digitais (DSA).

Lançados há dois anos, os canais WhatsApp são uma ferramenta de distribuição. Permitem às organizações ou veículos de comunicação partilhar mensagens, fotografias, vídeos e até sondagens com os seus subscritores.

É essencialmente uma rede social integrada na aplicação de mensagens — e uma rede social muito grande: os canais tinham uma média de 46,8 milhões de utilizadores ativos mensais na Europa no final de 2024. Ao ultrapassar o limite de 45 milhões de utilizadores, a Comissão Europeia pode designar um serviço como uma “plataforma muito grande”.

A DMA está a mudar a forma como se usam as plataformas

Isso confere-lhe responsabilidades adicionais ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais (DSA). Foi precisamente isso que acabou de acontecer com os canais de WhatsApp, segundo a Bloomberg . A Comissão Europeia ainda não especificou quando é que o anúncio será tornado público.

Por conseguinte, a Meta terá de aplicar as regras da DSA a estes canais num futuro próximo. Tal como o Facebook e o Instagram, outras duas plataformas visadas pela DSA, terá de moderar os conteúdos partilhados nestes canais, demonstrar maior transparência e realizar avaliações de risco relacionadas com a disseminação de conteúdos ilegais.

O incumprimento do Regulamento dos Serviços Digitais pode ser dispendioso: a penalização máxima corresponde a 6% do volume de negócios anual da empresa. Esta designação não afeta a função principal do WhatsApp, que permanece totalmente privada: o envio de mensagens.