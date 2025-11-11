Vibe Coding: a nova forma de programar com inteligência artificial

A inteligência artificial está a mudar o mundo e a área da programação não é exceção. Já ouviu falar em Vibe Coding? Saiba o que é.

O vibe coding consiste em programar através de prompts em linguagem natural, ou seja, em vez de escrever cada linha de código, o programador (ou utilizador) descreve o que quer que o programa faça, e a inteligência artificial encarrega-se de criar o código correspondente.

Por exemplo, em vez de escrever manualmente um script em Python, basta dizer:

Cria uma função que leia um ficheiro CSV e mostre a média dos valores da coluna principal.

Com o Vibe Coding, o papel do programador muda: deixa de ser apenas escrever código e passa a ajudar a definir, validar e aperfeiçoar o que a IA cria.

Como funciona o Vibe Coding?

O processo de vibe coding é iterativo e colaborativo:

O utilizador descreve o objetivo em linguagem natural. A IA gera o código inicial e propõe uma implementação. O utilizador testa e dá feedback. A IA refina o código até atingir o resultado pretendido. O projeto pode ser implementado em serviços cloud, como o Google Cloud Run.

Na prática, o Vibe Coding trata-se de uma conversa contínua entre o humano e a IA, em que a máquina aprende o estilo e as preferências do programador. Apesar de toda a inovação, o código gerado nem sempre é otimizado ou seguro, continuando assim a ser necessária revisão humana. Podem experimentar aqui.