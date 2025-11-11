Vibe Coding: a nova forma de programar com inteligência artificial
A inteligência artificial está a mudar o mundo e a área da programação não é exceção. Já ouviu falar em Vibe Coding? Saiba o que é.
O vibe coding consiste em programar através de prompts em linguagem natural, ou seja, em vez de escrever cada linha de código, o programador (ou utilizador) descreve o que quer que o programa faça, e a inteligência artificial encarrega-se de criar o código correspondente.
Por exemplo, em vez de escrever manualmente um script em Python, basta dizer:
Cria uma função que leia um ficheiro CSV e mostre a média dos valores da coluna principal.
Com o Vibe Coding, o papel do programador muda: deixa de ser apenas escrever código e passa a ajudar a definir, validar e aperfeiçoar o que a IA cria.
Como funciona o Vibe Coding?
O processo de vibe coding é iterativo e colaborativo:
- O utilizador descreve o objetivo em linguagem natural.
- A IA gera o código inicial e propõe uma implementação.
- O utilizador testa e dá feedback.
- A IA refina o código até atingir o resultado pretendido.
- O projeto pode ser implementado em serviços cloud, como o Google Cloud Run.
Na prática, o Vibe Coding trata-se de uma conversa contínua entre o humano e a IA, em que a máquina aprende o estilo e as preferências do programador. Apesar de toda a inovação, o código gerado nem sempre é otimizado ou seguro, continuando assim a ser necessária revisão humana. Podem experimentar aqui.