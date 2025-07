Professor deslocado? Saiba quantos euros vai receber por distância (km)

Em 2025/2026, o apoio à deslocação abrangerá todos os professores. Este apoio será pago durante 11 meses a todos os docentes que não sejam proprietários ou coproprietários de habitação no concelho onde se localiza a escola onde são colocados. Conheça os valores.

De acordo com as informações do Governo, os docentes colocados entre os 70 e os 200 quilómetros da sua residência fiscal vão receber um incentivo de 150€ mensais, para os professores colocados entre 201 e 300 quilómetros de casa o valor sobe para 300€, passando para os 450€ quando colocados a mais de 300 quilómetros.

No caso dos docentes a lecionar em escolas inseridas nas áreas geográficas de Quadros de Zona Pedagógica (QZP) considerados deficitários, foi proposta a introdução de uma majoração.

Assim, o MECI propôs que os docentes a lecionar numa zona geográfica considerada carenciada recebam um apoio de 165€ se colocados entre os 70 e os 200 quilómetros da sua residência fiscal, um apoio de 335€ se colocados entre os 200 e os 300 quilómetros, e um apoio de 500€ mensais se colocados a mais de 300 quilómetros da sua residência fiscal.

Valores pagos por Distância (km)

Esta medida, com um investimento previsto de cerca de 25 milhões de euros, insere-se nos objetivos do Governo, cujo Programa prevê a valorização da carreira docente e a redução do número de alunos sem aulas, sobretudo por períodos prolongados.