Loja do Cidadão Virtual vai estar disponível a partir desta quinta-feira

A Loja de Cidadão Virtual é uma plataforma online que vai permitir aos cidadãos portugueses aceder a vários serviços públicos num só local, sem necessidade de deslocação física a uma Loja do Cidadão.

A partir do dia 13 de novembro de 2025, os cidadãos portugueses vão poder tratar de grande parte dos seus assuntos com a Administração Pública sem sair de casa. O Governo anunciou o lançamento da Loja do Cidadão Virtual, uma plataforma digital que reúne, num só espaço online, mais de uma centena de serviços públicos.

Alguns serviços disponíveis na Loja do Cidadão Virtual

Entre os serviços incluídos estarão atos como:

Renovar ou cancelar o Cartão de Cidadão;

Pedir certidões e registos;

Tratar de assuntos relacionados com as Finanças, Segurança Social, IMT e Saúde;

Consultar e atualizar dados pessoais;

Realizar pedidos de empresas ou entidades públicas.

O acesso à Loja do Cidadão Virtual poderá ser feito através do portal ePortugal.gov.pt ou da aplicação Gov.pt, recorrendo à Chave Móvel Digital, Cartão de Cidadão ou credenciais do portal das Finanças. Estes métodos garantem a autenticação e a assinatura digital de documentos de forma segura.

O Governo pretende modernizar a Administração Pública e reduzir a burocracia, mantendo, no entanto, o atendimento presencial disponível para quem necessite. Segundo o Ministério da Modernização do Estado, “a digitalização dos serviços não deixará ninguém para trás”, reforçando o compromisso com uma administração mais eficiente, acessível e inclusiva.

Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado, revelou que os serviços disponíveis na nova loja virtual serão "mais de 100". Em 2023 espera-se que 100% dos serviços sejam totalmente online.