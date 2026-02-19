Faturas: Governo diz porque deve validá-las e como fazê-lo

Todos os anos os contribuintes devem validar as suas faturas no Portal e-Fatura ou na aplicação móvel. O Governo lançou agora uma informação que indica porque deve validar as faturas e como o deve fazer.

Ao validar cada fatura, o contribuinte está a indicar a que categoria pertence cada despesa, permitindo que ela seja considerada nas deduções do IRS, podendo assim reduzir o imposto a pagar ou, em alguns casos, aumentar o valor do reembolso que irá receber da Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”).

Para tal deve:

Aceder ao Portal , ou aplicação, eFatura com NIF e senha.

, ou aplicação, eFatura com NIF e senha. Selecionar a opção “ Verificar Faturas ” onde constam todas as faturas emitidas com o seu NIF e comunicadas pelos emitentes, assim como as faturas que registou manualmente: Sempre que o setor de atividade esteja incorreto, selecione a fatura e, em “Informação Complementar” altere a atividade. Caso existam faturas pendentes (por exemplo, sem categoria ou sem informação do comerciante), deve completar os dados em falta para que possam ser consideradas.

” onde constam todas as faturas emitidas com o seu NIF e comunicadas pelos emitentes, assim como as faturas que registou manualmente:

Classificação das faturas por categoria

As faturas podem ser classificadas no e-Fatura, de acordo com várias categorias.

Cada categoria tem percentagens de dedução e limites específicos, destacando-se as seguintes:

Dedução de despesas de saúde e educação e formação

Podem ser considerados no IRS até 15% dos valores pagos, respeitando o limite global definido todos os anos, relativamente a despesas como medicamentos sujeitos a prescrição médica; taxas moderadoras e prémios de seguros.

As despesas de saúde sujeitas à taxa normal de IVA devem ser acompanhadas das respetivas receitas médicas e ter o valor da despesa confirmado.

Dedução de despesas de formação e educação

As despesas de educação permitem deduzir 30% do montante suportado, incluindo gastos com creches, escolas e universidades, assim como com manuais e livros escolares, até ao limite estabelecido anualmente.

Dedução de despesas de lares

É possível deduzir 25% das despesas incorridas, até ao limite definido anualmente, em serviços como apoio domiciliário; lares; instituições de apoio a idosos.

Dedução de despesas com imóveis

Podem ser deduzidos 15% dos valores pagos, até ao limite anual em vigor, referentes a rendas de contratos de arrendamento para habitação; juros de empréstimos contratados até 31 de dezembro de 2011 para aquisição ou construção de habitação própria e permanente; rendas de contratos de locação financeira (leasing) celebrados até 31 de dezembro de 2011 para o mesmo fim.

Dedução de despesas com ginásios e outros setores

Permite-se deduzir 30% do IVA suportado por qualquer elemento do agregado, até ao limite anual.

Além disso, é possível recuperar 15% do IVA pago em vários serviços, até ao limite anual, incluindo reparação, manutenção de automóveis e motociclos, veterinários e cabeleireiros e passes.

Dedução de despesas com trabalho doméstico