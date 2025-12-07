eSIM: viagens e compatibilidade estão a fazer disparar a sua adoção

A tecnologia eSIM, embora já exista há uma década, tem registado uma adoção global modesta. No entanto, o cenário está a mudar rapidamente, impulsionado por dois fatores cruciais: a crescente compatibilidade com novos dispositivos e a sua inegável conveniência para quem viaja.

A compatibilidade dos dispositivos como motor de crescimento do eSIM

Um dos principais catalisadores para esta tendência é a aposta dos fabricantes de telemóveis em lançar dispositivos com suporte eSIM. Os primeiros smartphones com esta tecnologia surgiram entre 2017 e 2018, com modelos notáveis como o Pixel 2 e o iPhone XR.

Em 2022, a Apple deu um passo decisivo ao eliminar a ranhura para o SIM físico nos seus modelos para o mercado norte-americano, uma medida que a Google replicou com o Pixel 10 este ano.

Este ano, a Apple elevou a aposta com o lançamento do iPhone Air exclusivamente eSIM e oferecendo modelos da série iPhone 17 apenas com eSIM em mais de 11 países. Uma vantagem técnica destes modelos é uma bateria com uma autonomia ligeiramente superior à dos modelos com ranhura para SIM físico.

Segundo a empresa de análise Counterpoint, em 2024, a penetração de smartphones com eSIM era de apenas 23%. Os Estados Unidos lideram este mercado, com 41% dos dispositivos lançados em 2024 a possuírem esta capacidade.

O papel decisivo do mercado chinês

A China poderá desempenhar um papel fundamental na massificação do eSIM. Em outubro, após o lançamento dos telemóveis da Apple exclusivamente com eSIM e de alguns contratempos iniciais, os operadores de telecomunicações chineses começaram a oferecer suporte para a tecnologia.

Estes fabricantes detêm uma quota de mercado significativa em regiões economicamente sensíveis na Ásia e em África. A sua estratégia passará por incluir gradualmente o suporte eSIM em todas as gamas de preços para satisfazer a procura interna.

Atualmente, a taxa de ativação em dispositivos compatíveis ainda é baixa, mas está a crescer. Steffen Sorrell, da Kaleido Intelligence, observou uma taxa de ativação de 30% em 2024, estimando que este valor suba para 75% até 2030.

As viagens como principal catalisador da tecnologia eSIM

Para quem viaja, o eSIM representa uma das formas mais convenientes de obter conectividade. Um inquérito da GSMA revelou que 51% dos utilizadores de eSIM recorrem a esta tecnologia para viajar. Adicionalmente, é uma solução mais segura, uma vez que o hardware do eSIM está frequentemente associado a elementos de hardware seguros, dificultando a sua adulteração.

A GSMA confirma que as viagens são o grande motor de crescimento, levando os viajantes frequentes a preferir dispositivos com esta tecnologia e, eventualmente, a adotá-la para o seu uso diário. A experiência inicial com o eSIM durante uma viagem pode ser transformadora.

Os utilizadores que gostam da experiência regressam a casa e pedem aos seus operadores de rede para fazerem a transição do SIM físico.

Explica Iacopino da GSMA.

