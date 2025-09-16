eSIM em Portugal: que operadoras já oferecem?

Por ser uma alternativa prática, há cada vez mais pessoas interessadas na possibilidade de trocarem o seu cartão SIM físico pela alternativa digital. Assim sendo, a pedido dos nossos leitores, compilámos as operadoras, em Portugal, que já disponibilizam eSIM.

Numa aglutinação tecnológica, um eSIM ou embedded SIM é um cartão SIM digital embutido no próprio dispositivo, como um smartphone, smartwatch ou tablet.

Contrariamente ao SIM físico que estamos habituados a colocar nos nossos dispositivos, não é necessário inseri-lo fisicamente, pois funciona de forma digital.

Com a mesma tecnologia de rede, como 4G, 5G, chamadas e dados, que um SIM normal, o eSIM está integrado no dispositivo e pode armazenar vários perfis de operadoras ou números de telefone ao mesmo tempo, permitindo, por exemplo, ter um número pessoal e outro profissional no mesmo dispositivo.

Geralmente, para ativar um eSIM, o utilizador precisa apenas de usar um código QR ou link fornecidos pela operadora, não sendo necessário trocas físicas de qualquer cartão.

Pela praticidade, segurança e sustentabilidade associadas aos eSIM, há cada vez mais utilizadores a procurarem-nos. Por isso, a pedido dos nossos leitores, deixamos uma lista das operadoras que, em Portugal, já oferecem esta alternativa.

Confirme se o seu dispositivo é compatível com eSIM

Infelizmente, para já, nem todos os dispositivos suportam eSIM. Por isso, antes de explorar as ofertas das operadoras, convém perceber se o seu é compatível.

Para isso, o mais simples será consultar o website oficial da fabricante do dispositivo no qual quer utilizar um eSIM e confirmar nas características do seu modelo.

Além de confirmar no website oficial da própria marca, pode verificar no manual ou nas definições do dispositivo, conforme demonstrado em baixo.

No iOS Abrir as Definições > Aceder a Rede Móvel > Deslizar até Adicionar eSIM

No Android Abrir as Definições > Aceder a Rede e Internet > Clicar em SIMs > Adicionar SIM. Em baixo, pode Configurar eSIM.



Operadoras que disponibilizam eSIM, em Portugal

Se o seu dispositivo for compatível, estas são as operadoras, em Portugal, com esta alternativa disponível:

WTF

A ativação é imediata pela app WTF ou via código QR;

É possível escolher um tarifário e os gigas ficam prontos a usar;

Permite vários números no mesmo telemóvel ou números temporários;

O eSIM está protegido por PIN e não pode ser removido do equipamento sem que o utilizador queira.

Mais detalhes

NOS

Ativação com código QR;

É possível usar o eSIM como segundo cartão SIM ou exclusivo, e ter números temporários;

O serviço está disponível em todas as lojas NOS (Continente, Madeira, Açores) e online, sujeito à disponibilidade de stock;

É possível utilizar apenas como plano de dados.

Mais detalhes

Vodafone

Os clientes Vodafone podem trocar o SIM físico por eSIM através da app My Vodafone ou TOBi de forma gratuita;

Se a troca for feita numa loja, há um custo (valor da 2.ª via do cartão SIM);

Novos clientes que aderirem um tarifário com eSIM não têm custos associados para essa adesão;

Oferta de eSIM pré-pago "Portugal & Europa" com pacotes de dados; e eSIM exclusivo Portugal.

Mais detalhes

MEO

Disponibiliza eSIM através do website ou numa loja física;

Ativação através da app my MEO e código QR, de forma gratuita para clientes;

Planos "Enjoy Portugal/ Enjoy Europe" de eSIM pré-ativados;

É possível usar o eSIM como segundo cartão SIM ou exclusivo;

Informação de dados de consumo via SMS aos 80% usado; validade do plano começa no primeiro uso.

Mais detalhes

DIGI

Ativação através da app My DIGI, com código QR;

Sem custo de ativação;

Requer documento de identificação para validação.

Mais detalhes

Além destas, existem outras operadoras, em Portugal, que disponibilizam eSIM.

Contudo, uma vez que a informação nos websites oficiais é mais escassa ou pouco clara, deixamos-lhas aqui, caso queira consultar: Lyca Mobile; WOO; Moche; Yorn e UZO.

Caso nos tenha escapado alguma operadora ou algum pormenor que considere relevante sobre as condições de cada empresa, em Portugal, partilhe connosco nos comentários.