Atenção ao IRS: comprou lápis, cadernos e mochilas no supermercado?

Os materiais escolares básicos, como lápis, cadernos, mochilas, entre outros, não podem ser deduzidos no IRS quando adquiridos em supermercados. Qual a razão?

Produtos comprados no supermercado estão sujeitos ao IVA à taxa normal (23%)

Tal acontece porque esses produtos estão sujeitos ao IVA à taxa normal (23%), o que os exclui da categoria de deduções em despesas de educação.

A dedução de educação só contempla itens ou serviços isentos de IVA ou sujeitos à taxa reduzida de 6%, bem como aqueles fornecidos por estabelecimentos incluídos no sistema oficial de ensino.

Ou seja: se quiser deduzir material escolar no IRS, é importante: