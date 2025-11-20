Eleições Presidenciais 2026: veja os prazos e condições para pedir o voto antecipado

Com as eleições Presidenciais marcadas para o dia 18 de janeiro de 2026, já foi disponibilizada informação sobre o voto antecipado. Veja os prazos e condições para pedi-lo!

Em determinadas condições, a legislação eleitoral permite que os cidadãos votem antecipadamente. Embora faltem várias semanas até às Presidenciais de 2026, o voto antecipado pode exigir logística.

Os cidadãos que queiram ou precisem de exercer o seu direito de voto antecipadamente devem inscrever-se, no período adequado, selecionando a eleição e a modalidade que se adequa à sua situação.

Prazos e condições para o voto antecipado nas eleições Presidenciais

Na Eleição Presidente da República, de 18 de janeiro de 2026, pode inscrever-se nesta plataforma para os seguintes modos de exercício do direito de voto antecipado, em território nacional:

Doentes internados em estabelecimentos hospitalares

Os eleitores que, no dia da eleição, se encontrem doentes e internados em estabelecimentos hospitalares, mediante disponibilização do correspondente documento comprovativo do impedimento, podem requerer, aqui ou por via postal, à administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, entre 8 e 29 de dezembro o exercício do direito de voto antecipado.

Presos não privados de direitos políticos

Os eleitores que, no dia da eleição, se encontrem presos e não privados de direitos políticos, mediante disponibilização do correspondente documento comprovativo do impedimento, podem requerer, aqui ou por via postal, à administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, entre 8 e 29 de dezembro o exercício do direito de voto antecipado.

Em mobilidade

Esta modalidade foi alargada, permitindo o seu exercício a todos os eleitores recenseados no território nacional no sétimo dia anterior ao das eleições (domingo), numa mesa de voto antecipado escolhida pelo eleitor. Aplica-se esta modalidade aos eleitores que se encontrem deslocados no estrangeiro:

Por inerência do exercício de funções públicas ou privadas;

Em representação oficial de seleção nacional, organizada por federação desportiva dotada de estatuto de utilidade pública desportiva;

Enquanto estudante, investigador, docente e bolseiro de investigação em instituição de ensino superior, unidade de investigação ou equiparada reconhecida pelo ministério competente;

Doente em tratamento;

Se vive ou acompanha os eleitores mencionados nos quatro pontos anteriores.

Os eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade devem manifestar essa intenção, aqui ou por via postal, à administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, entre 4 e 8 de janeiro.

Importa informar que existirá uma mesa de voto em cada município do continente e das Regiões Autónomas.