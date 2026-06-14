Exames Nacionais e Acesso ao Ensino Superior 2026: datas dos exames?

Os Exames Nacionais 2026 em Portugal já têm calendário definido pelo IAVE e decorrem em duas fases principais. Conheçam as datas para os exames e para as candidaturas ao Ensino Superior.

Os exames nacionais de 2026 decorrem em duas fases:

1.ª fase: entre 16 e 26 de junho de 2026

2.ª fase: entre 16 e 22 de julho de 2026

A primeira fase é a mais relevante para a candidatura ao ensino superior, sendo também a que reúne a maioria dos estudantes.

Resultados dos exames

As classificações são divulgadas pouco depois da realização dos exames:

1.ª fase: 14 de julho de 2026

2.ª fase: 5 de agosto de 2026

Após a saída das notas, os alunos podem pedir a Ficha ENES (reúne toda a informação necessária para a candidatura ao ensino superior) documento essencial para a candidatura ao ensino superior.

Candidatura ao ensino superior 2026

O Concurso Nacional de Acesso ao ensino superior é dividido em três fases:

1.ª fase

Candidaturas: de 20 de julho a 6 de agosto de 2026

Resultados: 23 de agosto de 2026 (data indicativa)

2.ª fase

Candidaturas: de 24 de agosto a 2 de setembro de 2026

3.ª fase

Candidaturas: de 22 a 24 de setembro de 2026

A DGES confirma que este processo pode sofrer ajustes anuais, pelo que algumas datas devem ser consideradas indicativas até publicação final oficial.

Quem pode concorrer ao ensino superior?

Para se candidatar, o estudante deve cumprir vários requisitos:

Concluir o ensino secundário;

Realizar os exames nacionais correspondentes às provas de ingresso do curso pretendido;

Obter a classificação mínima exigida;

Cumprir eventuais pré-requisitos definidos pelas instituições.

Cada curso pode exigir entre 1 a 3 exames como prova de ingresso, definidos pelas instituições de ensino superior.

O acesso ao ensino superior em Portugal continua a depender de um sistema rigoroso, baseado em exames nacionais, classificações e fases de candidatura bem definidas. Para os estudantes, o segredo está na organização e no cumprimento rigoroso dos prazos.