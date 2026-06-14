Óleo a mais no motor pode danificar o seu carro?

O óleo do motor desempenha um papel essencial no funcionamento de qualquer veículo. É responsável pela lubrificação das peças móveis, ajuda a dissipar o calor e contribui para reduzir o desgaste interno. No entanto, será que óleo a mais pode trazer problemas?

Quando existe óleo em excesso, aquilo que deveria proteger o motor pode transformar-se numa fonte de problemas.

Os fabricantes definem um nível mínimo e máximo para o óleo do motor. Quando o nível ultrapassa a marca máxima da vareta, a cambota pode entrar em contacto com o lubrificante.

Este contacto provoca a agitação do óleo, criando espuma. Quando o óleo fica cheio de bolhas de ar, perde parte das suas propriedades lubrificantes, deixando de proteger adequadamente os componentes internos do motor. Além disso, o aumento da pressão interna pode afetar vedantes e juntas, originando fugas de óleo.

Óleo a mais: que danos podem surgir?

Entre os problemas mais comuns encontram-se:

Formação de espuma no óleo;

Perda de capacidade de lubrificação;

Sobreaquecimento do motor;

Danos em vedantes e retentores;

Fugas de óleo;

Avarias no turbocompressor (em motores equipados com turbo);

Danos no catalisador ou filtro de partículas devido à queima de óleo

Em situações mais graves, o motor pode sofrer desgaste prematuro ou mesmo danos internos significativos.

Para saber se há óleo a mais, a forma mais simples é verificar a vareta de medição.

Ao realizar uma mudança de óleo, é fundamental respeitar a quantidade indicada pelo fabricante e confirmar o nível após o enchimento. Um simples excesso de alguns centímetros acima do nível máximo pode parecer normal, mas tem potencial para comprometer o desempenho, aumentar o desgaste e gerar reparações dispendiosas.