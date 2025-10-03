Por que motivo Elon Musk está a aconselhar os seus seguidores a abandonar a Netflix?

Esta semana, Elon Musk aconselhou os seus seguidores a cancelarem as suas subscrições da Netflix, por via daquela que é a sua rede social de eleição, o X. O que está por detrás do conselho do empresário?

Através do X, o empresário exortou os seus seguidores a cancelarem as suas subscrições da Netflix devido a uma controvérsia em torno de uma série animada e do seu criador.

A publicação de Elon Musk surgiu em resposta a uma imagem que acusava a Netflix de conduzir uma "agenda woke transgénero".

A controvérsia parece ter começado a partir de uma reação à série "Dead End: Paranormal Park", que apresenta uma personagem transgénero. A série foi cancelada, em 2023, após duas temporadas.

Segundo resumido pela CNBC, a par de outras publicações, Elon Musk respondeu a uma que criticava supostas declarações feitas pelo criador da série Hamish Steele: uma conta no X disse que este teria "ridicularizado" o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

Analistas não preveem ameaça para a Netflix

Apesar de as alegações e publicações de Elon Musk terem frequentemente impacto, nomeadamente em matéria financeira, conforme informámos várias vezes, analistas dizem que a sua reação sobre a Netflix pode não representar uma ameaça significativa para a plataforma de streaming.

Isso vai necessariamente mudar alguma coisa? [...] Vais ver pessoas a subscrever por causa disso para contrariar.

Disse Guy Adami, colaborador da CNBC, no programa Fast Money, acrescentando que não acha que "isso seja motivo para vender as ações".

Na opinião de Alicia Reese, da Wedbush Securities, à CNBC, os comentários chegaram tarde demais no terceiro trimestre para terem um impacto significativo no número de assinantes.

Além disso, para Tim Seymour, da Seymour Asset Management, a possível sensação de que a Netflix pode estar alinhada com um determinado canal político não deverá ser motivo para as pessoas venderem as suas ações, neste momento