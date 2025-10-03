Por que motivo Elon Musk está a aconselhar os seus seguidores a abandonar a Netflix?
Esta semana, Elon Musk aconselhou os seus seguidores a cancelarem as suas subscrições da Netflix, por via daquela que é a sua rede social de eleição, o X. O que está por detrás do conselho do empresário?
Através do X, o empresário exortou os seus seguidores a cancelarem as suas subscrições da Netflix devido a uma controvérsia em torno de uma série animada e do seu criador.
A publicação de Elon Musk surgiu em resposta a uma imagem que acusava a Netflix de conduzir uma "agenda woke transgénero".
A controvérsia parece ter começado a partir de uma reação à série "Dead End: Paranormal Park", que apresenta uma personagem transgénero. A série foi cancelada, em 2023, após duas temporadas.
Segundo resumido pela CNBC, a par de outras publicações, Elon Musk respondeu a uma que criticava supostas declarações feitas pelo criador da série Hamish Steele: uma conta no X disse que este teria "ridicularizado" o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.
Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp
— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025
Analistas não preveem ameaça para a Netflix
Apesar de as alegações e publicações de Elon Musk terem frequentemente impacto, nomeadamente em matéria financeira, conforme informámos várias vezes, analistas dizem que a sua reação sobre a Netflix pode não representar uma ameaça significativa para a plataforma de streaming.
Isso vai necessariamente mudar alguma coisa? [...] Vais ver pessoas a subscrever por causa disso para contrariar.
Disse Guy Adami, colaborador da CNBC, no programa Fast Money, acrescentando que não acha que "isso seja motivo para vender as ações".
Na opinião de Alicia Reese, da Wedbush Securities, à CNBC, os comentários chegaram tarde demais no terceiro trimestre para terem um impacto significativo no número de assinantes.
Além disso, para Tim Seymour, da Seymour Asset Management, a possível sensação de que a Netflix pode estar alinhada com um determinado canal político não deverá ser motivo para as pessoas venderem as suas ações, neste momento
Para este tipo abjecto os direitos humanos valem zero e quanto mais barulho faz mais milhões ganha, vergonhoso.
A TRANSGENDER AGENDA e a WOKE AGENDA é a maior aberração alguma vez inventada e seguida pelos carneiros desde sempre… Só quem não tem filhos ou não quer saber deles é que não acredita.
Qual é a parte da frase “direitos humanos” que não percebes?
Esta questão tem sido usada pela extrema direita para dividir para reinar, o problema é mesmo esse, o resto têm tanto direito a serem felizes como nós.
Qual ‘resto’? São só divisões…
Não gosta não vê, siga, agora os parvinhos todos vão cancelar a NetFlix por causa de uma serie, realmente o planeta necessita de uma limpeza a fundo um reboot.
O auto-denominado defensor absoluto do Free Speech afinal é contra a Free Choice. E é tão burro que nem percebe que ambas são inseparáveis, não existe uma sem a outra.
Querem ver que também vai lançar uma plataforma de conteúdos X? Tem que dar outro nome que não X… Caso contrário só para adultos
X é a everything app.
E muita razão tem ele nisto que diz. Hoje em dia somos constantemente bombardeados com esse nojo de conteudo “trans woke”
Séries coreanas e novelas turcas dominam, são sérias e decentes! Hollywood já era.