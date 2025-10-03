PplWare Mobile

Por que motivo Elon Musk está a aconselhar os seus seguidores a abandonar a Netflix?

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Gringo Bandido says:
    3 de Outubro de 2025 às 14:12

    Para este tipo abjecto os direitos humanos valem zero e quanto mais barulho faz mais milhões ganha, vergonhoso.

    • Chuck Norris says:
      3 de Outubro de 2025 às 14:26

      A TRANSGENDER AGENDA e a WOKE AGENDA é a maior aberração alguma vez inventada e seguida pelos carneiros desde sempre… Só quem não tem filhos ou não quer saber deles é que não acredita.

  2. B@rão Vermelho says:
    3 de Outubro de 2025 às 14:18

    Não gosta não vê, siga, agora os parvinhos todos vão cancelar a NetFlix por causa de uma serie, realmente o planeta necessita de uma limpeza a fundo um reboot.

  3. PTO says:
    3 de Outubro de 2025 às 14:38

    O auto-denominado defensor absoluto do Free Speech afinal é contra a Free Choice. E é tão burro que nem percebe que ambas são inseparáveis, não existe uma sem a outra.

  4. PauloC says:
    3 de Outubro de 2025 às 14:41

    Querem ver que também vai lançar uma plataforma de conteúdos X? Tem que dar outro nome que não X… Caso contrário só para adultos

  5. PJ says:
    3 de Outubro de 2025 às 14:42

    E muita razão tem ele nisto que diz. Hoje em dia somos constantemente bombardeados com esse nojo de conteudo “trans woke”

  6. Robles says:
    3 de Outubro de 2025 às 15:00

    Séries coreanas e novelas turcas dominam, são sérias e decentes! Hollywood já era.

