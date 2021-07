BabyDoge, a criptomoeda derivada do Dogecoin, aumentou 100% após tweet de Musk

Elon Musk dispensa apresentações e é provavelmente das personalidades mais peculiares e irreverentes do mundo da tecnologia. Para além dos carros elétricos e do espaço, o CEO da Tesla é também um conhecido entusiasta das criptomoedas. E é ainda um excelente influencer das mesmas.

E depois do sucesso que provocou à moeda Dogecoin, agora Musk conseguiu que um simples tweet seu aumentasse o valor da criptomoeda BabyDoge em 100%.

Em fevereiro Elon Musk promoveu a criptomoeda Dogecoin na sua conta da rede social Twitter e o sucesso foi imediato, tendo o valor da moeda digital aumentado em 50%. Mas o contrário também aconteceu e quando o executivo afirmou que esta moeda se tratava de um esquema, o valor desceu a pique.

Recentemente Musk voltou a promover as criptomoedas, mas desta vez uma derivada da Dogecoin.

BabyDoge aumenta 100% depois de tweet de Elon Musk

Com apenas um mês de existência, a criptomoeda BabyDoge ganhou agora um destaque inesperado. A moeda, que deriva da criptomoeda-meme DogeCoin, foi agora a escolhida para ser incluída num tweet de Elon Musk.

O CEO da Tesla fez uma publicação nesta quinta-feira (1) a mencionar a BabyCoin o que provocou um imediato aumento no valor da criptomoeda. Segundo as informações, a moeda aumentou em 100% o seu valor. No tweet, por sua vez, parece que o executivo canta ao som da popular música infantil “Baby Shark”.

Atualmente o valor da BabyDoge Coin é ainda apenas de 0,00000001€. Já o volume de negócio nas últimas 24 horas atingiu os 66.550,688 euros.

Num outro tweet, Musk mencionou a moeda Dogecoin, num tweet com um meme alusivo à trilogia do Padrinho. Com esse estímulo, a criptomoeda registou um aumento de cerca de 10%.

Mas os criadores da moeda BabyDoge acreditam que ela é bem capaz de superar a Dogecoin. Para além disso, também eles publicaram uma imagem com o dono da Tesla a promover a criptomoeda, onde indicam que cortariam um membro do corpo para trabalhar com Elon Musk.