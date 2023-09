Fundador de empresa de criptomoedas condenado a mais de 11 mil anos de prisão

Ultimamente as notícias sobre as criptomoedas não têm sido muito abonatórias para o setor. E de acordo com as mais recentes informações, o fundador de da empresa turca de criptomoedas Thodex foi agora condenado a mais de 11 mil anos de prisão por ter roubado os seus clientes.

Fundador de empresa de criptomoedas condenado a 11 mil anos de prisão

De acordo com as mais recentes informações, Faruk Fatih Özer, fundador e diretor executivo da empresa turca de criptomoedas Thodex, foi condenado a 11.196 anos, 10 meses e 15 dias de prisão nesta quinta-feira (7). O motivo para esta sentença foi o facto de Faruk ter sido acusado de roubar mais de 2 mil milhões de dólares aos seus clientes.

A Thodex nasceu em 2017, pelo nome de Koineks, foi a primeira grande empresa do género na Turquia e contava com mais de 391.000 utilizadores. No entanto, no mês de abril de 2021 a plataforma foi completamente desativada e o fundador Faruk fugiu do país com o dinheiro dos clientes, deixando-os sem acesso às suas contas e valores.

Após a emissão de um alerta vermelho por parte da Interpol, o executivo foi detido na Albânia no ano passado. Essse mesmo aviso alegava que Faruk agiu com uma intenção fraudulenta desde o início da fundação da empresa e ainda que a Thodex nada mais era do que uma organização criminosa.

Na Turquia, as criptomoedas eram vistas como uma forma de proteger as poupanças das pessoas devido à alta inflação e desvalorização da moeda tradicional. Desta forma, naturalmente que este crime provocou um choque na população, especialmente nos clientes da plataforma.

Na passada quinta-feira, o fundador da empresa ouviu então o veredicto no tribunal de Istambul, onde foi acusado de vários crimes, como fraude, de ser líder de uma organização criminosa e lavagem de dinheiro. Para além dele, também os seus dois irmãos foram condenados a penas de prisão.

Embora todos estes anos de prisão possam parecer insólitos... a verdade é que é algo muito comum na Turquia.