Volkswagen quer transição elétrica lenta para não sobrecarregar clientes

O tema dos carros elétricos é quente e, se há quem queira acelerar e encher as estradas de baterias, também há quem queira ir com calma, dando tempo ao tempo. Caso disso é a Volkswagen, que não quer sobrecarregar os clientes.

A Volkswagen considera que uma transição demasiado rápida para os carros elétricos poderá sobrecarregar os seus clientes.

Segundo Kai Grünitz, diretor de desenvolvimento da Volkswagen, a transição para a mobilidade elétrica será feita gradualmente, por forma a evitar sobrecarregar os clientes.

Durante uma entrevista recente, o executivo explicou que esse é o motivo pelo qual a fabricante alemã continuará a vender carros com motor de combustão interna no mercado europeu até 2033.

É importante para nós não sobrecarregar os clientes, avançando demasiado depressa para a mobilidade elétrica. É por isso que os nossos motores de combustão fazem sentido. Os nossos concorrentes mostram-nos que apostar em carros elétricos baratos significa não ganhar dinheiro. A transformação é um processo lento.

No caminho para lá, o motor de combustão tem o direito de existir, e é por isso que estamos a investir fortemente nesta tecnologia com o Tiguan e o Passat. Isto é necessário para acompanhar as massas na via da mobilidade elétrica. Ao mesmo tempo, a infraestrutura tem tempo para crescer.