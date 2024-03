Mercedes-AMG ONE: hiperdesportivo de 3 milhões de euros veio para o norte de Portugal

Este bólide é a única unidade que vem para Portugal. O Mercedes-AMG ONE, um hiperdesportivo de mais de três milhões de euros, só teve uma fornada de 275 unidades para todo o mundo. Este, que veio para o norte de Portugal, diz-se vai rechear uma garagem de um luxo único no país. A encomenda deste exemplar foi da responsabilidade da Sociedade Comercial C. Santos.

Mercedes-AMG ONE: da Alemanha até ao norte de Portugal

O carro é uma incrível obra da engenharia. Este hipercarro, que está já nas mãos de um cliente que pediu anonimato, custou mais de três milhões de euros.

A aquisição do Mercedes-AMG ONE passou por várias etapas, que começaram 2017. Foi um processo de seleção que deu ao cliente a oportunidade de comprar um automóvel tão único, do qual serão produzidos somente 275 exemplares, todos identificados com a inscrição 1/275.

Os critérios eram apertados: os interessados tinham de ter um histórico de relacionamento com o grupo Mercedes-Benz, ser colecionadores de automóveis e ter a intenção de manter o Mercedes-AMG ONE nessa coleção (ou seja, a venda no curto prazo não podia estar nas intenções do potencial cliente).

Foram necessários vários meses de conversações, incluindo uma reunião secreta nos arredores de Genebra (Suíça) em que os presentes não podiam ter telemóvel ou relógio, até o negócio ter luz verde para avançar. A configuração final da unidade decorreria em Munique (Alemanha), no fim de 2018.

As características técnicas únicas do Mercedes-AMG ONE fizeram com que os prazos de arranque de produção se prolongassem e foi só no início de 2023, mais de cinco anos após o anúncio oficial no Salão Automóvel de Frankfurt, que a primeira unidade saiu da linha de montagem.

Dado o carácter artesanal deste autêntico Fórmula 1 de estrada, os restantes exemplares têm sido entregues de forma espaçada, com a unidade entregue ao cliente português da Sociedade Comercial C. Santos a chegar agora, já depois ter recebido, em março de 2021, um Mercedes-AMG GT Black Series Edition ONE, exemplar exclusivo para clientes do hiperdesportivo.

“Fórmula 1” de estrada

O Mercedes-AMG ONE (consumo de combustível em ciclo combinado, ponderado: 8,7 l/100 km; emissões de CO2 em ciclo combinado: 198 g/km; consumo de energia elétrica em ciclo combinado: 32 kWh/100 km) é, de facto, um modelo único e que replica a tecnologia de um Fórmula 1 num automóvel que cumpre os requisitos legais para homologação para circular em estradas públicas.

Com um motor de combustão V6 turbo de 1.6 litros e quatro motores elétricos, a cadeia cinemática híbrida E PERFORMANCE é construída pelos especialistas do desporto automóvel da Mercedes AMG High Performance Powertrains em Brixworth (Reino Unido), que também são responsáveis pelo desenvolvimento e produção das unidades de propulsão dos monolugares da equipa Mercedes AMG Petronas F1.

A montagem de todo o veículo será realizada em Coventry (também no Reino Unido).

Este hiperdesportivo produz uma potência total de 1063 cv (782 Kw) e tem transmissão manual automatizada de sete velocidades com embraiagem de corrida de carbono de 4 discos.

O motor a combustão, montado em posição central traseira, debita 574 cv às 9000 rpm, mas tem o seu limitador apenas às 11 000 rpm. Os quatro motores elétricos somam 450 kW (611 cv). Um está montado na cambota, outro está integrado no turbocompressor e os restantes dois encontram-se no eixo dianteiro.