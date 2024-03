NASA está um passo mais perto de reparar a Voyager 1

Dada já como perdida para a eternidade, a Voyager 1 enviou uma resposta surpreendente do espaço. A cerca de 24 mil milhões de quilómetros de distância, a sonda recebeu o toque da NASA e abriu uma janela de esperança.

Último esforço para comunicar com a Voyager 1

A sonda espacial Voyager 1 da NASA passou 46 anos a explorar os confins do nosso sistema solar e a fronteira do espaço interestelar. Nos últimos meses, um erro do computador parecia significar o fim desta missão icónica. No entanto, a equipa mantém a esperança. Uma nova transmissão parece ter dados relevantes que podem ajudar os engenheiros a identificar e corrigir o erro.

No final do ano passado, a Voyager 1 começou a enviar dados confusos para casa devido a um problema com o seu computador do subsistema de dados de voo (FDS). A sonda foi construída com um FDS de reserva, mas este dispositivo falhou em 1981. A equipa do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL) tentou várias correções, mas nenhuma delas funcionou.

A Voyager 1 foi o primeiro objeto feito pelo homem a deixar o sistema solar em 2013, seguido alguns anos depois pela Voyager 2. A comunicação torna-se mais difícil a cada dia que passa, à medida que o atraso entre transmissões e respostas aumenta. Cada vez que os engenheiros do JPL tentam comunicar com a sonda Voyager, têm de esperar 22,5 horas para o sinal chegar à sonda e mais 22,5 horas para a resposta. Isso tornou ainda mais difícil resolver o problema de corrupção de dados, que começou em novembro passado.

A 1 de março, a equipa enviou o que é conhecido como um comando "poke" para a Voyager 1. Esta operação instrui a sonda a executar diferentes sequências no seu pacote de software. A intenção é contornar possíveis dados corrompidos que impedem que as sequências normais funcionem.

Quando a resposta chegou no dia 3 de março, a equipa notou um sinal incomum. O novo bloco de dados não estava no formato padrão da Voyager, então a equipa inicialmente pensou que era apenas mais lixo aleatório. Um engenheiro a trabalhar na Rede de Espaço Profundo da agência, comunicando com a Voyager e outras missões, percebeu que era importante.